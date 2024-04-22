2024年碳價大跌 歐盟短少1400億投資綠色技術

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（中央社佛羅倫斯/柏林21日綜合外電報導）歐盟今年碳價下跌，影響所及恐使歐盟推動新綠色技術計畫的資金小於預算所編，且可能危及歐盟的一些低碳項目，有的企業甚至選擇出走美國。

路透社報導，在去年每噸二氧化碳價格飆破100歐元（約新台幣3480元）後，歐盟的碳價到今年2月幾乎腰斬，原因是電力需求下降和再生能源發電量增加，導致可供碳交易的碳排量大幅下降。

業內諮詢公司Veyt提供路透社的市場數據分析顯示，今年到目前的碳價跌幅，已讓歐洲可用於低碳投資的收入短少41億歐元（約新台幣1426億）。

碳排量下降固然表明碳市場正在幫歐盟實現氣候目標，卻也代表可用於歐盟綠色轉型基金和支付成員國氣候努力的資金變少。

歐盟創新基金（EU Innovation Fund）是歐盟為諸如氫能、碳捕捉等新生技術提供資金的主要來源，盼致力於達成氣候目標。歐盟估計，若維持每噸碳價75歐元，這筆基金到2030年之前應能籌措到400億歐元（約新台幣1.4兆）。

然而歐盟的基準碳價已3個多月來都不到每噸75歐元門檻，始終在每噸60歐元徘迴。

也因此歐盟今年到目前的碳交易收入，比按2023年平均交易價格計算短少30%；Veyt的數據顯示，去年歐盟的平均碳價為每噸83.6歐元。

除為歐盟的綠色技術提供資金外，碳市場也為歐盟現代化基金（Modernisation Fund）注資，以幫助最貧窮的歐盟成員擺脫化石燃料。

用於能源轉型的經費減少，將打擊到保持國際競爭力之餘還得兼顧實現綠色環保的歐洲產業。一些企業已將投資轉移到美國，以獲取清潔技術補貼。（譯者：陳亦偉）1130422