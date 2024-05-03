施子謙暌違1328天先發勝 兒子的鼓勵差點落淚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北3日電）投手施子謙在台鋼雄鷹連敗低潮挺身而出，今天先發5局失1分，率隊以5比1擊敗味全龍、中止6連敗，奪下個人暌違1328天的一軍先發勝，賽後聽到兒子說「爸爸你好棒」讓他差點落淚。

施子謙2017年選秀加入統一7-ELEVEn獅隊，剛開始以先發角色出賽，但近幾年轉後援，去年底擴編選秀被雄鷹隊選進，今年球季再回到先發定位。

本季首場一軍先發，施子謙今天對味全龍隊總計用86球投5局，被敲出4支安打，投出4次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分，奪下本季首勝，獲選單場MVP。

施子謙上一次勝投為2023年5月25日中繼勝，上一次一軍先發勝投已經是2020年9月13日，今天奪下暌違1328天的一軍先發勝、感觸也特別深刻。

施子謙表示，在獅隊後面幾年已經不去想要回到先發定位，但去年被雄鷹隊選進後，就有做好回到先發的準備，請訓練師幫忙調整，後援再回到先發，體力是最需要克服的關卡，透露春訓剛開始投40、50顆左右，就覺得「手快飛出去了」，過了3、4場調整過後越來越好。

施子謙感謝雄鷹隊教練團給了充足的時間調整，春訓剛開始有遇到瓶頸，後期腿部又拉傷，謝謝教練團給時間和機會，今天前2局用球數偏多，還找不太到節奏，但捕手、情蒐給了很多資訊，也慢慢越投越穩。

本季一軍首場先發就用好表現幫助球隊止敗，賽後施子謙馬上與老婆和兒子、女兒視訊，他分享說兒子開口說：「爸爸你好棒」，再加上女兒在一旁拍手，「眼淚快要流下來」，今天這個勝投和MVP，送給一直在背後支持的家人。（編輯：陳政偉）1130503