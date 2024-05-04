高市迎母親節 觀光局力推親子共遊景點吸客

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）母親節將至，高雄旅宿業者推出母親節感恩回饋活動，高市府觀光局推薦壽山動物園、駁二藝術特區、寶來花賞溫泉公園、義大遊樂世界等景點，搭配餐廳、飯店優惠方案共遊高雄。

觀光局長高閔琳指出，家庭主婦掌管家中大小事，家務一肩扛，在母親節的特別日子，不妨與家人規劃到高雄進行一場溫馨旅行，搭配美味餐點、精挑禮物向摰愛母親致上感謝心意。

觀光局今天發布新聞稿指出，Agoda國際訂房平台日前公布高雄為亞洲最經濟實惠又好玩的城市之一，也是全國唯一入榜、國內旅遊首選，尤其高雄具有許多適合陪伴媽咪、親子共遊的景點，例如駁二藝術特區、棧貳庫、大港倉410、內惟藝術中心、i-Ride KAOHSIUNG、壽山動物園等。

觀光局表示，民眾可搭乘輕軌輕鬆地暢遊亞洲新灣區美景，與媽媽來場浪漫約會，一起吹海風喝咖啡、吃下午茶，享受悠閒旅行時光，也可走訪義大遊樂世界、大魯閣草衙道、夢時代購物中心、大立百貨空中樂園，暢遊享受購物的樂趣。

觀光局也推薦六龜的寶來花賞溫泉公園，民眾可邊泡湯邊賞山景，讓母親放鬆享受片刻寧靜；園內也有露營車及營地，現有平日湯屋露營車新台幣5299元起、豪華狩獵帳3299元起、露營600元起、泡湯999元起特惠專案。

另外，「高雄漢來大飯店」入住豪華市景客房6499元起、亞灣家庭房9159元起；「高雄麗尊大酒店」寵愛媽咪專案，卓越雙人房3800元、溫馨家庭房5300元，贈送迎賓水果及寵愛媽咪蛋糕乙份。

「寒軒國際大飯店」推出2人全景客房平日6888元起、4人甜蜜家庭房平日7888元起，加贈母親節蛋糕；「承億酒店」平日雙人入住優惠每晚6380元起，可至「飛裊柒茶」享用精緻下午茶。

另外，位於駁二特區剛開幕「帕鉑候工所」，鄰近輕軌駁二蓬萊站及大港橋，原為船員等候上船工作住所，旅宿內有設置溜滑梯的親子房，母親節當日或前一日帶母親入住，即送紅酒1瓶。

此外，旅宿業也推出餐飲限時好康，「高雄萬豪酒店」用餐，即贈母親節小禮手工餅乾1份；「高雄福華大飯店」消費合菜或自助餐，加碼贈送氣質絲巾及翡麗婚禮全家福拍攝優惠券；「義大皇家酒店」推出6人桌菜9600元起，贈果汁暢飲或紅酒1瓶。

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「高雄圓山大飯店」主打主廚精選料理，「福容大飯店 高雄」享用母親節桌菜享獨家優惠、贈送凍檸茶、青春奇肌面膜，「翰品酒店 高雄」桌菜8800元起預訂享果汁無限暢飲，「高雄中央公園英迪格酒店」首推西式雙主餐加贈調酒及酒吧免服務費優惠。

觀光局表示，除各觀光業者推出的母親節優惠活動外，高雄還有「米其林一星」及「必比登推介」與「米其林入選」等57家「台灣米其林指南」餐廳名單，歡迎全台民眾帶著心愛的媽媽到高雄啖美食、賞美景。（編輯：戴光育）1130504