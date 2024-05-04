北港朝天宮媽祖將赴美3城市遶境 首訪紐約、休士頓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北4日電）北港朝天宮媽祖將到美國舊金山、休士頓及紐約遶境，休士頓旅遊局日前還派專人來台協調。北港朝天宮董事長蔡咏鍀今天說，朝天宮媽祖是第1次到休士頓及紐約。

美國休士頓旅遊局亞太處處長姚義日前來台，他告訴中央社記者，主要是協調北港朝天宮媽祖將到美國遶境相關作業，這是朝天宮媽祖首次到休士頓，當地僑界及信奉媽祖的許多越南裔都很期待，休士頓警察局已同意擔任媽祖在休士頓期間的保安工作，確保媽祖出巡順利。

姚義說，媽祖到美國出巡，不僅是在美台灣人社區的盛事，更將文化體驗帶進美國社區，讓國際社友人得親身體驗、結緣，對台灣有更進一步的認識。

姚義說，朝天宮媽祖在休士頓停留期間，除遶境並讓信徒朝拜外，也會有「博杯」及「鑽轎」活動，還將在國際社區舉辦聯合廟會，讓來自世界各國民眾，都有機會認識媽祖，與媽祖結緣。

姚義也提到，北港朝天宮媽祖到休士頓時，駐駕當地的天后廟，朝天宮也很大方從台灣空運遶境鑾轎到休士頓，所有遶境人員及所需物件，都由長榮航空協助運送。

蔡咏鍀今天接受中央社記者電話訪問，他說，北港朝天宮媽祖將到美國3座城市遶境，14日到17日先赴舊金山，18日到20日在休士頓，21日到26日到紐約，其中休士頓與紐約都是第一次，他將率團前往，將台灣宗教文化，原汁原味分享到美國更多城市。（編輯：李亨山）1130504