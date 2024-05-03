台鐵鳳鳴車站11月底通車 蘇巧慧：感謝工程人員

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（中央社記者楊侃儒新北3日電）位在新北市鶯歌區的台鐵鳳鳴簡易車站將完工，交通部長王國材與民進黨立委蘇巧慧今天前往了解工程進度，蘇巧慧表示，車站預計11月底完工通車，感謝工程人員辛勞。

蘇巧慧辦公室發布新聞稿表示，鳳鳴地區居民等待車站等了快20年，中央全額補助新台幣6.1億元蓋鳳鳴簡易車站，為當地帶來更方便的交通。

蘇巧慧表示，車站工程進度目前已逾9成，預計最快11月30日通車啟用，感謝在地議員共同關心，車站啟用後將大幅提升鶯歌三湖、三鳳地區交通環境，居民就近就能轉乘台鐵，通勤更便利。

鶯歌區鳳鳴里里長陳芷柔告訴中央社記者，當地周遭人口有2萬多人，也有很多上班族，車站一旦啟用，民眾日後不論往南往北，以及上班、上學都方便，居民非常期待。

蘇巧慧表示，民眾未來會有轉乘停車需求，盼交通部鐵道局協同新北市政府，對周遭動線與汽機車停放全盤規劃，確保居民通勤安全與便利，她也感謝所有第一線工程人員辛勞，為鶯歌鳳鳴地區帶來更方便的交通環境，鶯歌人會永遠記得大家。（編輯：林恕暉）1130503