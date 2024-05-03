新北議員憂特教師負擔重 教育局研議降低授課節數

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（中央社記者楊侃儒新北3日電）新北市特殊教育需求學生多，特教老師負擔重，國民黨新北市議員江怡臻今天質詢，關注降低老師授課節數是否有具體成果；教育局表示，相關方案已在討論，有望下學年度實施。

新北市議會今天進行聯合業務報告及質詢，江怡臻質詢教育局，特教老師負擔重，師資以及特教老師授課節數是否獲得解決。

教育局長張明文答詢，預計下學年度將調整特教老師授課節數，以每週而言，分散式資源班國小老師19節改14節、國中16節改12節、高中導師12節改6節、高中專任老師16節改6節。

此外，集中式特教班國小導師18節改16節，資優類特教老師部分，分散式資源班國小19節改16節、國中16節改14節。

他表示，集中式特教班是包班制，目前已降低師生比，1名特教老師照顧4名學生，減輕特教老師負擔。相關方案已在局內討論，如果這學期定案，有望下學年度實施。

民進黨新北市議員黃淑君表示，除了希望降低特教老師負擔，也希望教育局針對不同身心障礙孩子，給予不同協助，要求一週內提供特教議題檢討報告。（編輯：唐聲揚）1130503