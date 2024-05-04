外銀估越南今年經濟成長穩坐6% 台資銀行看好越企

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（中央社記者羅元駿台北4日電）受惠於國際供應鏈持續重組帶動製造業回溫以及政府大力投資，瑞士銀行、亞洲開發銀行最新預測越南2024年經濟成長率回到6%大關，其增速有望成為亞洲第2高；台資銀行看好越南動能，過往以當地台商為客群，如今也逐步拓展至越資企業。

瑞銀亞太經濟報告指出，預估2024年越南的GDP年增長率預計將達到6.4%，此增長率位居亞洲地區第2，僅次於印度。亞洲開發銀行（ADB）4月發布「亞洲發展展望」指出，越南經濟成長率今年預計達6%、2025年則預估有6.2%的成長率。

瑞銀指出，越南政府透過財政政策提供資金支持基礎建設發展，同時保持寬鬆的貨幣政策，確保金融穩定，並預估今年越南央行（越南國家銀行）只會降息1碼（0.25個百分點），且未來幾季財政政策將保持強勁，特別在交通和能源等基礎建設項目上。

亞銀展望報告則認為，公共投資今年會是扮演越南經濟成長的要角，並提到越南政府批准今年約688.5兆越南盾（約新台幣8800億元）的公共投資資本支出。

亞銀進一步指出，越南2023年經濟成長5%，主要受國際地緣政治影響，其中製造業成長率更是砍半從2022年的7.5%下降至3.6%。然而，隨著國際供應鏈調整、製造業復甦、外資投入與內需穩定成長，預估今年越南經濟成長坐穩6%。

瑞銀認為，越南消費者情緒和房地產開發商的併購活動，是觀察越南經濟發展的2個關鍵指標，且認為越南會努力實現GDP年成長6%至6.5%的目標，在2026年越南共產黨第14次全國代表大會（越共14大）前，達成前次設定的5年目標。

星展銀行指出，越南官方逐步開放證券市場，包括國營企業進行部分私有化、取消上市公司外資持股比例49%的上限、放寬對戰略投資人購買至少10%股權的限制和立法管理銀行呆帳問題，這些改革可望帶來更多外資投入。

至於台灣銀行業者早早插旗越南設立分行或分支機構服務台商，截至金管會至去年底統計，本國銀行在越南共有62家機構，其中分行12家、代表人辦事處16家、子行1家和子行設立的分支行33家。

擁有胡志明市分行與河內代表人辦事處的中信銀接受中央社訪問表示，胡志明分行近幾年獲利皆為雙位數成長，位居越南台資銀行之冠；中信銀在越南的布局以深耕新南向、協助台商發展為主，近年亦鎖定陸、越資企業，以跨境平台的優勢提供差異化服務。

中信銀指出，在客群方面，北越主要是隨中美貿易戰供應鏈轉移的大型電子廠為主，南越則多為產業鏈成熟完整的傳產客戶，包含家具、紡織、化工及鋼鐵等產業。

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公股行庫主管受訪時表示，越南的業務主要以台商製造業的授信為主，另外隨著越南經濟提升，也投入部分聯貸金額較大的越資企業。

中信銀則認為，國際供應鏈持續重組的影響下，越南成為外國企業分散風險時的首選，並指出越南2023年外國直接投資（FDI）資金已達360億美元、年增率超過3成，且越南享有人口紅利並為全世界最多關稅優惠的國家，長期而言越南的業務表現可期。（編輯：潘羿菁）1130504