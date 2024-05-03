東引社區團隊 用書市帶大家認識馬祖文化

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（中央社記者潘欣彤連江3日電）東引社區空間鹹味島合作社獲文化部創新書市計畫補助，今天起展開為期3天「東馬台階梯市集」，以創新書展市集為概念，透過工作坊、作者講座等，帶民眾認識馬祖文化。

市集首日以馬祖粽工作坊熱身，學員在老師的講解下，以糯米、鹼水、花生與竹葉等材料，包出馬祖端午節家戶必備的「鹼粽」。

鹹味島合作社經營者蔡沛原今天告訴中央社記者，「東馬台階梯市集」今年邁入第4屆，以「離島與書」為主要核心，邀請6位與離島相關的作家親自前往東引，在象徵東引島中心地帶的中路階梯，舉辦講座、音樂表演、二手書市集等，透過簡單親民的活動形式，讓民眾用閱讀更加了解馬祖文化。

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蔡沛原說，明天與後天的講座，邀請多位以馬祖或離島為主題書寫的作家，如以「小島說話：當馬祖遠離戰地，成為自己」一書點出馬祖人如何在地理與歷史夾縫中生存的劉亦；黃開洋則搶先公開撰寫中書籍「味道的航線」，透過追溯馬祖飲食在台灣的分布，得以看見移民如何來自四面八方，融入且融合成「台灣」的滋味。

東馬台階梯市集相關資訊，可到「鹹味島合作社」粉絲專頁查詢（https://www.facebook.com/saltyislandstudio）。（編輯：林恕暉）1130503