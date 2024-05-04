曾因常態化核酸而獲利 中國檢測機構今陷財務泥淖

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（中央社台北4日電）中國解除COVID-19的各項管控已經逾1年，而在疫情期間因常態化核酸檢測而「躺著賺」的檢測機構，如今卻陷在財務泥淖之中。有些企業過去1年內大規模裁員求續命，也有公司至今還被積欠大筆款項。

由於COVID-19肆虐與中國官方的清零政策，在疫情3年期間，原本默默無名的檢測機構，包含提供核酸檢測的廠商、檢測實驗室，還是生產抗原檢測試劑的企業，都成了中國最受關注的行業。在那段時間內可說是「躺著賺」。

然而，隨著中國解除嚴格的管控措施，生活逐步恢復至疫情前，過去1年多以來，隨著紅利退去，這些企業可說是「從天堂掉入地獄」。許多公司得面對財報上慘澹的數字、大幅裁員以節省開支，以及「跌跌不休」的股價。

界面新聞報導，達安基因、聖湘生物在疫情期間參與了核酸檢測業務並從中獲利，但如今，業績已經大幅度下滑。根據聖湘生物發布的2023年財報，實現營收人民幣10.07億（約新台幣44.9億元），年減84.39%；達安基因2023年實現營收為11.81億，年減90.20%。

在需求下降、獲利狀況不佳的情形之下，自然不需要這麼多的員工，裁員成了這些企業共同的選擇。2023年，聖湘生物裁員561人，員工人數剩2006人；達安基因裁員1612人，員工人數縮減至2006人。

除了這些具規模的大型企業外，在產業鏈中下游，參與檢測的第三方實驗室也同樣面臨困境。

報導提到，迪安診斷和金域醫學是依靠規模相應形成優勢以降低成本提高利潤。當年，為了應對全民核酸檢測的需求，擴招了不少員工。而如今，這些過多的人力也都被裁了。

2023年，迪安診斷裁員2285人；金域醫學子公司則裁員2825人。被裁撤的對象，主要是銷售人員與基層技術人員。

除了裁員之外，在疫情管控已經結束1年多的此刻，仍有不少企業收不到尾款，面臨財務風險。

報導指出，在2023年，達安基因應收帳款為20.63億，年減49.50%，並且認列呆帳6.51億；聖湘生物的應收帳款為6.92億，年減46.67%，認列呆帳8306.04萬元。

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此外，迪安診斷、金域醫學認列的呆帳則分別為3.71億元、8.85億元。

報導也提及，在常態化核酸檢測停止後，中國大批檢測機構陷入財務危機，原本縝密的產業鏈也出現鬆動，上下游企業之間為了錢而對簿公堂的事件時有所聞。例如，達安基因去年就曾將4間第三方檢驗機構告上法院，理由是「部分廠商註銷或破產，因此盼藉由法院強制執行的方式，取回應收帳款」。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1130504