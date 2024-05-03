世界新聞自由指數排名 台灣升至27名中國倒數第9

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（中央社台北3日電）今天是世界新聞自由日，無國界記者組織（RSF）發布2024年度「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index）排名，台灣由去年第35名晉升至第27名；中國在180個國家和地區中排名第172。

RSF今天公布的報告，區分世界新聞自由5個等級，分別是好、滿意、有疑慮、困難和非常嚴峻。台灣歸類於滿意，而中國則是非常嚴峻。

RSF指出，國名中華民國的台灣是個自由民主國家，全球第21大經濟體。普遍而論，台灣相當尊重媒體自由的原則，雖然遭遇假訊息和假新聞充斥的挑戰，仍持守著新聞自由模範的榜樣。

根據RSF公布的排名，台灣在亞太地區排名第4，僅次於紐西蘭、東帝汶、薩摩亞，超越澳洲、南韓、日本、泰國、印尼、新加坡、菲律賓、印度等國。

RSF指出，在亞太地區從事新聞工作的難度是全球第2高，主因是最不利媒體從業者的10個危險國度當中，5個集中在亞太，分別是緬甸、中國、北韓、越南和阿富汗。

RSF並指出，新聞自由指數排名第172的中國，除了囚禁記者人數居全球之冠，北京當局還嚴格箝制資訊管道，執行審查和監控政策以管理上傳至網路的訊息，並限制被視為敏感或違背黨路線的消息散布。

雖然中國今年排名第172，不過擺脫了去年排名第179的倒數第2。今年倒數3名分別是阿富汗、敘利亞與厄利垂亞，去年則是越南、中國與北韓。

美國之音（VOA）今天報導引述無國界記者組織倡議專員白奧蘭（Aleksandra Bielakowsk）說，中國排名變化的唯一原因是「其他國家的新聞自由度下降」。

她接受VOA電話採訪表示：「中國沒有任何改善，中國仍然是世界上關押記者人數最多的國家，目前關押了119名記者，其中包括10名香港記者。」

報導指出，同樣由於其他國家和地區的情況惡化，香港今年度的新聞自由排名也略微提升至第135，優於去年的第140。

此外，美國向來被視為新聞自由的指標，今年排名第55比去年下降10個名次。

RSF總結指出，決定世界新聞自由排名的5大指標中，政治指標的降幅最顯著，全球平均下降7.6個百分點，皆因世界各地的新聞自由正受到執政當局的威脅，而執政當局本應是新聞自由的保障者。

RSF研判，世界各地即將舉行的大選，將給新聞工作者帶來極大的壓力。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1130503