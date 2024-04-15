張展刑期將滿 無國界記者促中國還她自由

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（中央社記者李雅雯台北15日電）中國公民記者張展報導武漢COVID-19疫情爆發相關訊息，被依「尋釁滋事」罪判刑4年，她將於5月13日服刑期滿。無國界記者敦促國際社會關注、施壓北京，使張展可徹底恢復自由。

無國界記者（RSF）今天透過新聞稿作出上述表示。

無國界記者表示，張展是無國界記者組織新聞自由獎得主，由於報導中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，從2020年5月被監禁迄今，4年刑期將於5月13日期滿；儘管刑期將滿，中國政府是否願意還她自由讓人存疑。在中國，由於新聞工作遭監禁的記者，在獲釋後仍受監視，通常被禁止出境。

無國界記者敦促國際社會關注、施壓北京，使張展可徹底恢復自由。

無國界記者亞太區辦事處代表艾瑋昂（Cédric Alviani）指出，張展冒著生命危險，勇敢地讓民眾知道武漢新冠疫情狀況，她本就不應被捕，遑論被判刑；呼籲國際社會對中國政府施壓，讓張展和其他遭監禁的記者、新聞自由捍衛人士徹底恢復自由。

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無國界記者指出，張展2020年5月在武漢報導COVID-19疫情爆發時被捕，在2020年5月14日被捕前，她在社群媒體上發布100多部影片；張展被依「尋釁滋事」罪遭上海法院判處4年徒刑，她在入獄後前幾個月間，透過絕食以示清白。

無國界記者強調，中國領導人習近平2012年掌權以來，中國政府對於新聞界愈加箝制，關押記者、新聞自由捍衛人士達119人，中國在2023年無國界記者世界新聞自由指數所評量的180個國家中，排名第179名。（編輯：邱國強）1130415