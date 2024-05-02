楊謹華闖「浪姐5」唱跳 沒被稱讚化妝間爆哭

（中央社記者洪素津台北2日電）演員楊謹華近日在實境秀「浪姐5」罕見展現迷人歌喉與動感舞蹈，讓人看見不一樣的她，談到上節目的辛苦，楊謹華表示，評審小考時唯獨她沒有被稱讚，讓她難過到在化妝間大哭。

楊謹華近日在「乘風2024」（又稱「浪姐5」）勁歌熱舞，演出畫面引起大眾討論，有不少觀眾給予稱讚，也有觀眾表示有點尷尬。楊謹華今天出席代言活動，對於大眾評論，她表示，自己有進步比較重要，「跳出舒適圈很好，會給我一點刺激」。

提起參加節目的甘苦，楊謹華表示，一到當地就被排滿各種訓練，有歌唱課和舞蹈課，時間全被占滿，有時老公的訊息也要經過半天才能回覆。

回憶起第一次小考，當時表演完每個姐姐成員都有被稱讚，只有自己沒被稱讚，楊謹華為此相當難過，她說：「我不是歌手，我去陌生的環境，很多事情都在拚，沒有被稱讚就很失落，所以在化妝間大哭。」冷靜過後楊謹華理解到自己心態沒有不好，「我有進步就好」。

另外，楊謹華在節目上也分享一段逝去的友情，被觀眾瘋猜對方是歌手蕭亞軒。今天楊謹華笑說，「大家想太多，不要多想」，節目上的發言就只是人生中發生的某一件事情，「我都40幾歲了，人生像坐車一樣，朋友上上下下的」。

被問到有無做出挽回友情的舉動，楊謹華搞笑拿起牙刷當起稱職代言人，隨後說：「我在節目都有說啦。」（編輯：張雅淨）1130502