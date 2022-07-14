民雄鬼屋長鏡頭增沉浸體驗 楊謹華入戲激動吐口水

（中央社記者王心妤台北14日電）電影「民雄鬼屋」劇組今天分享拍攝點滴，片中大量使用長鏡頭，其中一幕演員楊謹華被夏靖庭擄走的戲更是來真的，楊謹華因太過入戲，不但對夏靖庭吐口水、抓頭髮，自己膝蓋也撞傷瘀青

「民雄鬼屋」由楊謹華、沛小嵐、麥語彤（彤彤）、劉韋辰、夏靖庭、宥凱主演，楊謹華和飾演女兒的麥語彤及導演劉邦耀今天分享拍攝趣事。楊謹華片中為了找女兒進入民雄老宅，片中大量使用一鏡到底，導演表示，這是希望讓觀眾有置身鬼屋的沉浸式體驗，感受到異度空間和現實的差別。

片中楊謹華被夏靖庭擄走的戲，楊謹華表示，角色當下其實精神已經不正常，為了演出更凶狠的模樣，還對著夏靖庭吐口水，事前溝通時，夏靖庭也大方表示沒關係。楊謹華說：「和夏哥是第一次合作，對他比較不好意思。我當下情緒很狂，反抗動作很大，可能還有點接近拳打腳踢。」

被問到如何詮釋片中悲情角色，楊謹華表示從小到大都喜歡聽別人分享故事，也能感同身受。被問到電影情緒重，下戲後是否有負擔，她說：「我進去工作現場是百分百投入，但一收工就切斷電源，回歸自己的生活。只是這次在現場很容易被嚇到，上一場拍完後，有時拍攝下一場還會陷入上一場情緒中，開始鼻酸、可憐自己的角色。」

麥語彤今天則回憶拍攝地面爬行驚悚戲時，因為爬了太多次，腰間發腫，另一場溺水戲是在低溫中拍攝，過程一度拍到抽筋，讓導演不得不喊卡，讓她印象深刻。

「民雄鬼屋」將於29日全台上映。（編輯：屈享平）1110714