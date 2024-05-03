亞股隨美股漲勢普遍收高 市場關注美就業數據

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（中央社香港3日綜合外電報導）美國科技巨頭昨天漲勢凌厲，帶動美股主要指數收高。亞洲股市受此激勵，今天普遍收高。美國降息希望復燃，使日圓對美元持續升值。

法新社報導，交易者此刻將注意力轉向美國今天稍晚即將公布的重要就業數據，這將在美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）何時降息的決定中扮演要角。

美國今年以來公布的一系列數據顯示，通膨頑強維持在央行目標之上，而經濟和勞動市場依然強健。有鑒於此，近幾個月已看到，投資人降低對美國2024年降息次數的預期至1到2次，低於1月預估的6次。

這雖打擊市場交易氛圍，但美國企業強勁的財報和強健的財測，抵銷這種悲觀氛圍、帶動股市上漲。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）1日表示，儘管他預期借款成本將維持在高檔更久，但官員們不太可能再次宣布升息，似乎為降息說法帶來一些活力。

澳洲國民銀行（NAB）經濟學家史垂克蘭（Tapas Strickland）指出：「聯準會考慮降息前，須看見大量證據顯示通膨趨緩的幅度已經足夠。」

美股3大主要指數昨天收高，其中那斯達克指數漲逾1%，科技股漲勢再次領先大盤。

蘋果（Apple）最新公布的上季獲利優於市場預期，並宣布大規模買回庫藏股，激勵盤後股價大漲。美國科技股今天成為亞股漲勢的主要推手。

香港恆生指數上漲1.48%，收報18475.92點，在亞股當中表現突出，受惠於投資人大量買進阿里巴巴和京東商城在內的權值股，牽動恆生指數走高。該指數已比1月觸及的低點反彈超過20%，進入技術性多頭格局。

雪梨、新加坡、威靈頓、台北及雅加達股市均收高，但首爾和馬尼拉股市收低。

日本今天適逢國定假日憲法紀念日，中國仍在五一勞動節連假期間，兩國股市休市一日。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130503