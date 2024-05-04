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張育成遭觸身球MRI檢查 未傷到骨頭手肘仍腫脹

2024/5/4 11:00（5/4 11:10 更新）
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旅美光芒隊台灣好手張育成。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）
旅美光芒隊台灣好手張育成。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）
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（中央社記者謝靜雯台北4日電）旅美坦帕灣光芒隊台灣好手張育成傷癒後在小聯盟3A出賽，但台灣時間2日比賽遭觸身球保送，張育成今天透過社群回報傷勢狀況，經MRI檢查沒有傷到骨頭，但手肘仍腫脹。

張育成在美職大聯盟春訓熱身賽因左側斜肌拉傷脫離戰線，經過6週的治療、養傷，4月中開始打復健賽，4月底在小聯盟3A出賽。

張育成2日小聯盟3A出賽2打數敲出1支安打，還跑出1次盜壘成功，但7局上最後一打席遭觸身球保送。

張育成今天透過社群IG（Instagram）回報最新傷勢狀況，提到早上有去醫院照核磁共振（MRI）檢查，一切順利，「骨頭沒有裂沒有斷，目前手肘還是非常腫」，會持續治療，希望快點回到場上。

張育成目前本季小聯盟3A總計4場出賽，共14打數敲出4支安打，貢獻1分打點，打擊率2成86。（編輯：龍柏安）1130504

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