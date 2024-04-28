張育成傷癒第2場3A出賽有表現 3打數敲1安

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）旅美坦帕灣光芒隊台灣好手張育成傷癒本季小聯盟3A第2場出賽安打開張，今天對紐約洋基隊3A比賽，張育成9局下敲安，總計3打數敲出1支安打。

張育成今年大聯盟春訓熱身賽首戰就有開轟表現，後來因左側斜肌拉傷脫離戰線，經過6週的治療、養傷，4月中開始打復健賽，昨天首度在3A出賽，總計4打數吞下1K、安打數掛0。

小聯盟3A賽事光芒隊今天繼續與洋基隊交手，光芒隊張育成先發打5棒、守游擊，張育成2局下敲出左外野方向飛球出局，5局下選到四壞保送上壘，但隊友沒有延續攻勢。

張育成7局下敲出二壘方向平飛球出局，9局下一壘有人時，張育成敲出右外野方向安打推進，下一棒打者選到保送上壘，不過光芒隊缺適時一擊、沒有得分。張育成今天3打數敲出1支安打，選到1次保送，賽後打擊率1成43。

光芒隊今天打線受制，僅在6局下靠著德魯卡（Jonny DeLuca）二壘打，2人出局攻占三壘時再靠著對方投手犯規跑回團隊全場唯一1分，終場以1比8吞敗。（編輯：張雅淨）1130428