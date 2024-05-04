加拿大指干預大選程度遠勝他國 中國稱政治謊言

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（中央社台北4日電）加拿大外國干預委員會報告指出，2019年和2021年的聯邦大選都遭外國勢力干涉，並將中國視為加拿大選舉所面臨的最大威脅。中國駐加拿大使館今日回應，稱中國干涉加拿大內政是徹頭徹尾的政治謊言。

據法新社3日報導，加拿大外國干預委員會（Foreign Interference Commission）在聽取來自情報首長、政府高階官員及政治人物的證詞後，公布第一份進度報告。

報告指出，2019年和2021年的聯邦大選都曾出現外國勢力干預，不過都沒有影響選舉結果。這兩場選舉讓加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的自由派政府重新掌權。

加拿大外國干預委員會表示，委員會「將中國視為加拿大選舉空間所面臨的最大威脅，遠大於其他國家」。

中國駐加拿大使館今日針對此事回應，稱「中國干涉加拿大內政」是徹頭徹尾的政治謊言，並指責「加拿大某些政客競選失利不從自身找原因，卻熱衷於甩鍋給中國」，這類做法既不公平、也不道德。

中國駐加拿大使館指責加拿大長期在台灣、新疆、西藏、香港等問題上干涉，破壞安全穩定，並揚言「誰才是外國干涉的受害者一目瞭然。」

另外，中國駐加拿大使館也表示，此份調查報告指責中方時多用「可能」、「或許」、「潛在」等似是而非的詞語，調查報告充滿意識形態偏見、邏輯不清、證據不明等狀況。

今年4月初，加拿大安全情報局（CSIS）舉行的官方調查聽證會上曾做出結論，表示中國干預最近兩次大選。

據路透社報導，去年加拿大反對黨議員不滿媒體報導中國可能在選舉中發揮作用，加拿大總理杜魯道迫於壓力而成立外國干預委員會。該委員會的任務是調查有關外國勢力干預2019年和2021年選舉的指控。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130504