本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
紐時：美國退出中程核飛彈條約 研發新型武器協防台灣
首頁 / 國際

加拿大指干預大選程度遠勝他國 中國稱政治謊言

2024/5/4 12:16（5/4 12:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）加拿大外國干預委員會報告指出，2019年和2021年的聯邦大選都遭外國勢力干涉，並將中國視為加拿大選舉所面臨的最大威脅。中國駐加拿大使館今日回應，稱中國干涉加拿大內政是徹頭徹尾的政治謊言。

據法新社3日報導，加拿大外國干預委員會（Foreign Interference Commission）在聽取來自情報首長、政府高階官員及政治人物的證詞後，公布第一份進度報告。

報告指出，2019年和2021年的聯邦大選都曾出現外國勢力干預，不過都沒有影響選舉結果。這兩場選舉讓加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的自由派政府重新掌權。

加拿大外國干預委員會表示，委員會「將中國視為加拿大選舉空間所面臨的最大威脅，遠大於其他國家」。

中國駐加拿大使館今日針對此事回應，稱「中國干涉加拿大內政」是徹頭徹尾的政治謊言，並指責「加拿大某些政客競選失利不從自身找原因，卻熱衷於甩鍋給中國」，這類做法既不公平、也不道德。

中國駐加拿大使館指責加拿大長期在台灣、新疆、西藏、香港等問題上干涉，破壞安全穩定，並揚言「誰才是外國干涉的受害者一目瞭然。」

另外，中國駐加拿大使館也表示，此份調查報告指責中方時多用「可能」、「或許」、「潛在」等似是而非的詞語，調查報告充滿意識形態偏見、邏輯不清、證據不明等狀況。

今年4月初，加拿大安全情報局（CSIS）舉行的官方調查聽證會上曾做出結論，表示中國干預最近兩次大選。

據路透社報導，去年加拿大反對黨議員不滿媒體報導中國可能在選舉中發揮作用，加拿大總理杜魯道迫於壓力而成立外國干預委員會。該委員會的任務是調查有關外國勢力干預2019年和2021年選舉的指控。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130504

#中國
#加拿大
#杜魯道
杜魯道
錫克教領袖命案 加拿大逮捕3印度男子控謀殺加總理：中國試圖干預近兩次選舉 但未影響結果
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.48
更多編輯台推薦新聞：