全台僅存太子樓日式穀倉 彰市農業倉庫修復開工

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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰市農業倉庫是全台僅存有太子樓的日式穀倉，8年前拆除時被提報為古蹟，工程因此喊停。修復工程今天開工，建築師詹益寧說明，主體結構剩1/3，將設展售中心等讓新舊共融。

根據文化部文化資產網站資料，現存的彰化市農業倉庫，為日治時期「彰化振業農業倉庫」，由「彰化振業信用購買販賣利用組合」經營，戰後繼續為彰化市農會使用，市農會8年前拆除倉庫，有民眾提報倉庫為古蹟，拆除工程因此喊停，彰縣文化局指定剩下1/3的主體結構為縣定古蹟。

文化局今天在彰化市農會舉辦「彰化縣縣定古蹟彰化市農業倉庫修復工程」開工典禮，彰化縣長王惠美、文化部文化資產局長陳濟民以及彰化市農會總幹事白閔傑等人都參加開工典禮。

負責執行修復工程的建築師詹益寧接受中央社記者訪問時說明，倉庫當時遭拆除，從舊照片可看出倉庫內部儲藏空間採對稱配置，有內外倉，而儲米空間中間有通氣管道，運用煙囪效應原理，試圖透過空氣對流將米倉內濕熱的空氧排出屋外，讓倉庫外觀截然不同。

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詹益寧說，由於主體結構剩1/3，如全部重新復原，只能做靜態展示，意義不大，加上彰化市農會有農產品展售中心、辦公室等需求，因此除保留復原原有的儲存空間外，也設有展售中心等空間，讓新舊共融。

彰縣文化局指出，修復工程分為古蹟棟跟共融棟，約需經費新台幣7680萬元，文資局補助6144萬元，縣府配合款1152萬元，彰化市農會自籌384萬元，工期540日曆天，預定民國114年12月完工。（編輯：郭諭儒）1130503