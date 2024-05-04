台灣導演吳璠勇奪加拿大Hot Docs最佳國際新銳導演獎

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（中央社記者胡玉立多倫多3日專電）台灣導演吳璠首部紀錄長片「XiXi」入選加拿大Hot Docs國際紀錄片影展國際競賽單元，今晚傳出捷報，吳璠獲得評審團高度肯定，一舉奪下「最佳國際新銳導演獎」。

吳璠接受中央社訪問表示，自己非常驚訝能夠拿到最佳國際新銳導演獎，她想將這個獎獻給所有在艱難時刻仍繼續拍電影的人；「身為影人，我們聚在一起，用拍電影來傳達生命、尊嚴和意義。」

加拿大Hot Docs國際紀錄片影展評審團在宣布「最佳國際新銳導演獎」（Emerging International Filmmaker Award）的官方聲明中指出，「XiXi的故事是關於勇氣、獨立、不墨守成規。導演吳璠精心製作了一部真實、創新和變革的電影，邀請我們近距離接觸XiXi的世界。我們正在見證鏡頭前和鏡頭後的偉大。Bravo！」

Hot Docs評審團以「大膽、堅定、充滿活力」來形容XiXi這部電影，聲明表示，「我們很榮幸將最佳新銳導演獎頒給國際長片XiXi和導演吳璠。在觀看這部電影時，我們感覺自己根本不知道要去哪個方向，從哪裡開始？會在哪裡結束？光是這一點就令人非常興奮；而也許，我們並不需要知道答案。」

評審團還指出，XiXi的故事是作為女兒、母親、藝術家、自由精神的啟示；XiXi明確表示，她決心在平衡一切利害關係的同時，寫下自己的敘述視角。

吳璠表示，「XiXi」這部片子是跨國合作，製片結合台灣、菲律賓、韓國3方，剪接師來自哥倫比亞，配樂則是美國人。她說：「能夠跨越國界隔閡完成這部片子，非常特別，這次雖然得到的是新銳導演獎，但這個獎也是屬於整個團隊的。」

紀錄片「XiXi」透過錄影日記和個人檔案蒐集，探索女性、自主和自我重塑力量等主題。拍攝階段曾獲得台灣國家文化藝術基金會紀錄片創作補助。

Hot Docs是北美最大型紀錄片影展，今年邁入第31屆，於4月25日至5月5日舉辦，總計有來自全球各地168部紀錄片入選。「XiXi」在Hot Docs舉行世界首映，第3場放映會將在4日舉行。

吳璠畢業於台灣大學社會學系，獲台灣及歐盟獎助赴歐洲攻讀Docnomads紀錄片導演碩士，其首部製片作品「海邊最後的夏天」（Last Days at Sea）入選柏林影展新世代單元、瑞士真實影展、加拿大Hot Docs國際紀錄片影展及臺北電影節。（編輯：陳慧萍）1130504