中國嫦娥六號3日發射 執行首次月球背面取樣任務

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（中央社台北2日電）中國探月工程「嫦娥六號」任務將在5月3日發射，將執行月球背面自動採樣返回，首次展開月球背面取樣工作；另嫦娥七號預計將在2026年發射，執行月球南極環境與資源勘察，希望能找到水。

陸媒新民晚報今天報導，國家航天局透露，經工程任務指揮部綜合研判決策，探月工程四期「嫦娥六號」任務計劃5月3日實施發射。目前中國文昌航天發射場，各項準備工作穩步推進，執行發射的長征五號遙八運載火箭即將加注推進劑。

報導指出，「嫦娥六號」任務將實施月球背面自動採樣返回，同時展開著陸區科學探測和國際合作，這將是人類首次展開月球背面取樣。

作為中國國際月球科研站基本型建設階段的重要任務，除「嫦娥六號」外；嫦娥七號將於2026年前後發射，開展月球南極環境與資源勘察；嫦娥八號將於2028年前後發射，開展月球資源原位利用試驗。

中國啟動探月工程第4期。中國探月工程總設計師吳偉仁2022年時說明，嫦娥6號將在月球極區採集1至2公斤樣品回地球；另嫦娥7號的任務是勘察月球南極環境氣候、地形地貌與月球資源如水冰等；嫦娥8號則是勘查如何開展及利用月球南極的資源。

吳偉仁表示，月球南極可能有極晝和極夜的變化，極晝期間的日照長達180多天，設立科研站有利於長時間開展工作，而且月球南極有很深的月坑，深約10公里，常年不見陽光，裡面可能有結冰的水。

吳偉仁表示，若能找到水，月球南極科研站即可長期運作，也有利於日後到月球南極短期考察。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1130502