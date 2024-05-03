中國嫦娥六號發射成功 將首度登月球背面取樣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）央視新聞報導，中國嫦娥六號探測器今天下午5時27分由長征五號遙八運載火箭在文昌航太發射場成功發射，進入地月轉移軌道，發射任務取得成功。嫦娥六號將執行世界首次登月球背面取樣任務。

據報導，長征五號遙八運載火箭發射升空飛行約37分鐘後，器箭分離，將嫦娥六號探測器直接送入近地點高度200公里，遠地點高度約38萬公里的預定地月轉移軌道。

嫦娥六號探測器由軌道器、返回器、著陸器、上升器組成。後續將歷經地月轉移、近月制動、環月飛行、著陸下降、月面軟著陸等過程，在月球背面預選區域採集月表岩石和月壤樣品，同時展開科學探測。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嫦娥六號完成採樣封裝後，上升器將在月面起飛，隨後展開月球軌道交會對接並將樣品轉移至返回器；返回器將經歷月地轉移、接近第二宇宙速度再入地球等過程，最終攜帶月球樣品返回地球。

嫦娥六號任務發射至採樣返回全過程約53天。預選著陸和採樣區為月球背面的南極－艾特肯盆地（South Pole－Aitken basin），是否會找到水冰，將是這次任務的焦點之一。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1130503