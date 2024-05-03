輔仁大學服裝秀打頭陣 松山文創學園祭起跑

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（中央社記者王寶兒台北3日電）輔仁大學織品服裝學系學生今天在松山文創園區展開一場別開生面的服裝秀，為松山文創學園祭「藝術與時尚週」打頭陣，將與建築、設計等專業領域學子展現創意。

第13屆松山文創學園祭開展記者會今天舉行，今年共有52所校系共襄盛舉，展出超過600組作品，將依序透過「藝術與時尚週」、「廣告與大眾傳播週」、「空間與室內設計週」、「都市與景觀設計週」、「文化創意設計週」和「建築與城市設計週」展出。

松山文創園區總監陳玉秀致詞表示，學園祭不只是提供學生展現的舞台，也是串連學生與產業連結的平台，除幫助學生了解就業市場，也為企業提供優秀選才的機會，松山文創園區會持續陪伴同學們圓夢。

今天記者會上，松山文創園區與輔仁大學織品服裝學系首次合作，讓該系從100件作品中精選6件於現場走秀，以動態表演形式展演畢展設計。學生以「織繭」為展演主題，象徵畢業生在大學4年間的成長與轉變，就像幼蟲破繭而出，最終將所有創意和能量匯聚成畢業展示。

而此次學園祭將主題訂定為「吾所_Way」，以即將踏入社會的學子心情出發，茫然時的「無所謂」，或是面對未來的「無所畏」，最終都會找到自己的方向（way），有業者也特別與松菸園區合作打造可休憩的「松鴨桑躺平區」，呼應年輕世代「躺平」流行語。

第13屆松山文創學園祭「吾所_Way」即日起於松山文創園區登場，將至6月11日。（編輯：龍柏安）1130503