五月天合體Energy變唱跳男團 挑戰E16蹲掀討論

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（中央社記者王心妤台北4日電）五月天昨晚在香港開唱，邀男團Energy當嘉賓，五月天不只又唱又票，更挑戰Energy新歌「星期五晚上」的「E16蹲」，將氣氛炒到高潮，影片在Instagram、臉書等都有破萬觀看次數。

Energy昨晚跟五月天演唱新歌「星期五晚上」，到了副歌段落，五月天也難得變身唱跳男團，跟著大跳舞步，而Energy的牛奶建議五月天挑戰新歌最後連續16個蹲跳舞步時，五月天團長怪獸笑回：「我們後面還有歌要唱。」主唱阿信表示，登台前其實在後台跟Energy學跳舞，當年練跳「小護士」時，也是靠牛奶天天陪練。

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Energy於2002年成立後，成員牛奶、阿弟、書偉、坤達、Toro，2009年各自發展但未正式宣布解散，今年重返歌壇並推出新專輯，7月也將在台北小巨蛋開唱。

Energy昨晚感謝五月天讓他們重返歌壇，牛奶表示，因為五月天的邀約，讓Energy在五月天演唱會上合體，現在有了歌迷支持才能重返歌壇。對於2場台北小巨蛋演唱會秒殺，成員阿弟也笑說：「聽到秒殺，我們終於可追上五月天一步。」（編輯：李亨山）1130504