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周杰倫演唱會山下智久林志玲驚喜現身 五月天阿信喊幫付超時費

2024/12/8 21:45（12/8 22:34 更新）
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華語歌王周杰倫（圖）「嘉年華」演唱會在台北大巨蛋連唱4天，8日晚間迎來最終場。（杰威爾提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月8日
華語歌王周杰倫（圖）「嘉年華」演唱會在台北大巨蛋連唱4天，8日晚間迎來最終場。（杰威爾提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月8日
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（中央社記者洪素津台北8日電）歌手周杰倫今晚舉辦台北大巨蛋第4場演唱會，依舊迎來多名藝人好友，山下智久和林志玲驚喜現身，五月天擔任嘉賓，阿信幫歌迷謀福利，要周杰倫唱久一點，願意幫付超時費。

周杰倫第4晚「嘉年華」演唱會熱力開唱，在點歌環節迎來最後一晚的嘉賓五月天，周杰倫與五月天嗨唱2首歌曲，還和五月天大聊，周杰倫說「跟天團一起破蛋感覺很感動。」阿信笑喊「我剛剛才從下水道上來耶」，幽默話語惹笑全場萬名粉絲。

阿信說：「華人史上第1個在大巨蛋開唱的男人，即將抵達終點，我們今天終點拉比較長，希望比前幾天唱更多歌，還要幫很多在外面躲在地下道說一下，希望你多回來唱。」阿信逗趣表示，「超時費我們可以出，你要唱久一點。」

阿信坦言從周杰倫要到大巨蛋開唱的風聲傳來之後，自己就好像售票系統，「大家排山倒海來問，但我就是沒有票，我就是從地下道進來。」周杰倫表示，和阿信吃過很多次飯，但是都不敢PO合照，要假裝很冷淡。

周杰倫表示，自己一個人開演唱會要唱、要跳，又要主持很累，很羨慕五月天有5個人可以分擔。周杰倫在點歌環節留下瑪莎，瑪莎開心大喊「我是快樂小夥伴的一員嗎？我想很久了。」周杰倫笑說「瑪莎直接ㄉㄧㄤ在心裡去」，瑪莎趕緊解釋「沒有ㄉㄧㄤ啦！我是真的很想當小夥伴。」

周杰倫發現自己的歌名和五月天很多一樣，可以說是英雄所見略同，「是不是有偷看我的」。阿信則回自己有新歌是「愛在西元後」，大開周杰倫的歌「愛在西元前」的玩笑。周杰倫回應，「如果真的出新歌，我就拍MV當導演，當男主角有點太老了」；瑪莎在旁連忙說不會，「你也長得滿像西元後的人」，現場粉絲再次大笑。

阿KEN今天依舊擔任串場主持人，提到二姐江蕙也到場，是4場都到的全勤藝人，到場欣賞的還有張惠妹、郭泓志夫妻、康康、王仁甫夫妻、小刀、吳尊和汪東城、邰智源，周興哲夫妻、王子、毛弟、丫頭、歐陽妮妮。

台灣隊多名成員也現身，包括隊長陳傑憲、潘傑楷、戴培峰、陳冠宇、郭俊麟、林岳平、張建銘、林凱威等，台灣隊長陳傑憲被周杰倫邀請合唱。（編輯：管中維）1131208

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