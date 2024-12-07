回想大巨蛋獻唱慘況 林書豪笑稱再公開唱歌要收費

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（中央社記者黎建忠台北7日電）TPBL新北國王今天以96比78輕取攻城獅收下2連勝，不過陣中頭號球星林書豪，昨天在周杰倫演唱會走音演出，反倒成了賽後話題，他笑說：「以後再叫我公開唱歌要收費了。」

周杰倫和林書豪2人私下交情好，昨天林書豪也現身周杰倫在台北大巨蛋的演唱會，還被拱拿麥克風演唱，結果因為太緊張整個嚴重走音，還唱到面紅耳赤，成為今天外界討論的話題。

今天的賽後記者會，林書豪隊友李愷諺就先虧了一頓，「從我受傷回來之後狀況一直都不太好，但很感謝林書豪昨天早上陪我加練找手感，一定是因為這樣太累了，所以晚上唱歌才會走音。」

林書豪回想起昨晚的慘劇，雖然尷尬但還是笑著表示，在演唱會前有練了一下歌，本來就有想說應該會很慘，但沒想到這麼慘，拿著麥克風、又戴上耳麥，聽不到音樂的情況下，真的很困難。

林書豪也替自己平反一下說：「其實我平常跟隊友去KTV唱歌也還算不錯的，只是以後我不會再在5萬人面前唱歌」，他還開玩笑說：「再叫我公開唱歌可能要收費了。」（編輯：陳政偉）1131207