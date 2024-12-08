周杰倫演唱會阿妹預演三天三夜全場嗨翻 陳傑憲點唱回到過去「比打球緊張」

（中央社記者洪素津台北8日電）歌王周杰倫今晚在台北大巨蛋演唱會找來五月天擔任嘉賓，除五月天獻唱外，周杰倫也邀請張惠妹合唱，沒想到張惠妹點歌點上癮，竟和3.8萬人齊唱「三天三夜」測試大巨蛋耐震度。

周杰倫第4場找來五月天合唱掀起高潮，沒想到五月天與周杰倫一起在台上CUE張惠妹，讓張惠妹驚嚇說：「我躲這邊，你們也看得到我，我4點多就來了，我很興奮、很緊張，我今天是來實習的，第一次來大巨蛋，好大喔！」周杰倫也趁機邀約合唱，「這不唱一下有點可惜！」張惠妹也逗趣說：「我要3分鐘，我吊鋼絲過去！」

隨後，張惠妹也大方拿起麥克風表示，「我要唱你寫給我的歌」，張惠妹和周杰倫唱起2人結緣曲「如果你也聽說」、「連名帶姓」，張惠妹大方點歌也讓周杰倫傻眼，直呼：「現在是阿妹點歌環節？有顆小小的蛋沒辦法跳對吧！」沒想到一旁阿信竟說：「現在是要『三天三夜』？」

張惠妹也應觀眾要求，直接大喊：「全場站起來，把最大的尖叫聲給周杰倫！」阿妹和周杰倫大唱「三天三夜」，全場3.8萬粉絲也真的跟著「跳起來」，直接測試大巨蛋耐震度，天王周杰倫、天后張惠妹、天團五月天罕見齊聚一堂，現場粉絲也表示真是賺到了。

周杰倫除了邀請張惠妹合唱，現場也CUE起台灣隊長陳傑憲，陳傑憲笑稱：「我從小聽杰倫哥的歌長大，我現在比打球還緊張」；隨後，陳傑憲向周杰倫點了「回到過去」，陳傑憲克服緊張，認真唱歌，連周杰倫也大喊很帥，陳傑憲也準備了全隊簽名台灣隊的球衣要送給周杰倫。

林志玲也到場看周杰倫演唱會，她開心笑說：「謝謝你！只要有你的音樂，就有回到青春的感覺，希望你唱到100歲，幫你加油！加油！加油！」周杰倫也回應說：「身體健康就可以唱下去，我4天唱7年的量」。

而到場嘉賓就是山下智久最讓人驚訝，山下智久也開心大秀中文說：「大家好！我是山下智久」；周杰倫直呼「好帥喔！」山下智久也回應說：「很高興你的邀請，來看你的秀很開心，I love you！」（編輯：陳仁華）1131208

華語歌王周杰倫（圖）8日晚間在台北大巨蛋舉辦第4場「嘉年華」演唱會，現場自彈自唱，讓台下歌迷聽得如癡如醉。（杰威爾提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月8日