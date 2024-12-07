江蕙2度空降周杰倫演唱會 林郁婷、麟洋配同樂
2024/12/7 21:01（12/7 21:21 更新）
（中央社記者王心妤台北7日電）歌王周杰倫今晚舉辦台北大巨蛋第3場「嘉年華」演唱會，嘉賓「金」光閃閃，包括金牌拳手林郁婷、羽球金牌王齊麟跟李洋等，前副總統蕭萬長和「二姐」江蕙2度當嘉賓驚喜現身。
周杰倫台北大巨蛋演唱會邁入第3晚，場外依舊有許多歌迷高舉「求票」看板，地下室一樓的場館外也有許多觀眾坐在地板聽「漏音」，場內則是「金」光閃閃，除了世界12強棒球賽冠軍教練高國輝、球員曾頌恩、陳晨威、林立，以及巴黎奧運金牌拳擊女將林郁婷、2屆奧運羽球男雙金牌組合李洋和王齊麟都現身參與。
今晚也有不少藝人好友到場，之前曾跟周杰倫一起主演「頭文字Ｄ」的陳冠希在唱到「頭文字Ｄ」時，做出開車動作；而鏡頭拍到Ella（陳嘉樺）時，周杰倫即興演唱寫給S.H.E的第1首歌「熱帶雨林」，也成為演唱會彩蛋。
今晚介紹嘉賓時，前副總統蕭萬長攜夫人朱俶賢一起現身，朱俶賢表示，有個小遺憾是沒聽到江蕙唱歌，聽到周杰倫則回說：「沒有什麼事，是我周杰倫做不到的。」朱俶賢也笑回：「不要吹牛，不要吹牛！」
沒想到江蕙稍晚也再度現身，並與周杰倫合唱「菊花台」跟「煙花易冷」，另外還有小鐘跟劉耕宏合唱「世界末日」，成為驚喜。（編輯：龍柏安）1131207
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