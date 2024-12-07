江蕙2度空降周杰倫演唱會 林郁婷、麟洋配同樂

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（中央社記者王心妤台北7日電）歌王周杰倫今晚舉辦台北大巨蛋第3場「嘉年華」演唱會，嘉賓「金」光閃閃，包括金牌拳手林郁婷、羽球金牌王齊麟跟李洋等，前副總統蕭萬長和「二姐」江蕙2度當嘉賓驚喜現身。

周杰倫台北大巨蛋演唱會邁入第3晚，場外依舊有許多歌迷高舉「求票」看板，地下室一樓的場館外也有許多觀眾坐在地板聽「漏音」，場內則是「金」光閃閃，除了世界12強棒球賽冠軍教練高國輝、球員曾頌恩、陳晨威、林立，以及巴黎奧運金牌拳擊女將林郁婷、2屆奧運羽球男雙金牌組合李洋和王齊麟都現身參與。

今晚也有不少藝人好友到場，之前曾跟周杰倫一起主演「頭文字Ｄ」的陳冠希在唱到「頭文字Ｄ」時，做出開車動作；而鏡頭拍到Ella（陳嘉樺）時，周杰倫即興演唱寫給S.H.E的第1首歌「熱帶雨林」，也成為演唱會彩蛋。

今晚介紹嘉賓時，前副總統蕭萬長攜夫人朱俶賢一起現身，朱俶賢表示，有個小遺憾是沒聽到江蕙唱歌，聽到周杰倫則回說：「沒有什麼事，是我周杰倫做不到的。」朱俶賢也笑回：「不要吹牛，不要吹牛！」

沒想到江蕙稍晚也再度現身，並與周杰倫合唱「菊花台」跟「煙花易冷」，另外還有小鐘跟劉耕宏合唱「世界末日」，成為驚喜。（編輯：龍柏安）1131207

世界12強棒球賽台灣隊教練與球員近日分批現身歌手周杰倫在台北大巨蛋舉辦的演唱會現場，7日晚間教練高國輝（左起）與球員曾頌恩、陳晨威、林立一同進場聽歌。（杰威爾提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月7日