本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

江蕙2度空降周杰倫演唱會 林郁婷、麟洋配同樂

2024/12/7 21:01（12/7 21:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
華語歌王周杰倫7日晚間繼續在台北大巨蛋舉辦第3場「嘉年華」演唱會，現場深情自彈自唱，與滿場歌迷同樂。（杰威爾提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月7日
華語歌王周杰倫7日晚間繼續在台北大巨蛋舉辦第3場「嘉年華」演唱會，現場深情自彈自唱，與滿場歌迷同樂。（杰威爾提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北7日電）歌王周杰倫今晚舉辦台北大巨蛋第3場「嘉年華」演唱會，嘉賓「金」光閃閃，包括金牌拳手林郁婷、羽球金牌王齊麟跟李洋等，前副總統蕭萬長和「二姐」江蕙2度當嘉賓驚喜現身。

周杰倫台北大巨蛋演唱會邁入第3晚，場外依舊有許多歌迷高舉「求票」看板，地下室一樓的場館外也有許多觀眾坐在地板聽「漏音」，場內則是「金」光閃閃，除了世界12強棒球賽冠軍教練高國輝、球員曾頌恩、陳晨威、林立，以及巴黎奧運金牌拳擊女將林郁婷、2屆奧運羽球男雙金牌組合李洋和王齊麟都現身參與。

今晚也有不少藝人好友到場，之前曾跟周杰倫一起主演「頭文字Ｄ」的陳冠希在唱到「頭文字Ｄ」時，做出開車動作；而鏡頭拍到Ella（陳嘉樺）時，周杰倫即興演唱寫給S.H.E的第1首歌「熱帶雨林」，也成為演唱會彩蛋。

今晚介紹嘉賓時，前副總統蕭萬長攜夫人朱俶賢一起現身，朱俶賢表示，有個小遺憾是沒聽到江蕙唱歌，聽到周杰倫則回說：「沒有什麼事，是我周杰倫做不到的。」朱俶賢也笑回：「不要吹牛，不要吹牛！」

沒想到江蕙稍晚也再度現身，並與周杰倫合唱「菊花台」跟「煙花易冷」，另外還有小鐘跟劉耕宏合唱「世界末日」，成為驚喜。（編輯：龍柏安）1131207

世界12強棒球賽台灣隊教練與球員近日分批現身歌手周杰倫在台北大巨蛋舉辦的演唱會現場，7日晚間教練高國輝（左起）與球員曾頌恩、陳晨威、林立一同進場聽歌。（杰威爾提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月7日
世界12強棒球賽台灣隊教練與球員近日分批現身歌手周杰倫在台北大巨蛋舉辦的演唱會現場，7日晚間教練高國輝（左起）與球員曾頌恩、陳晨威、林立一同進場聽歌。（杰威爾提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月7日
「台灣拳后」林郁婷（左）與退役羽球金牌好手李洋（右）7日晚間現身台北大巨蛋，一同欣賞歌手周杰倫的「嘉年華」世界巡迴演唱會。（杰威爾提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月7日
「台灣拳后」林郁婷（左）與退役羽球金牌好手李洋（右）7日晚間現身台北大巨蛋，一同欣賞歌手周杰倫的「嘉年華」世界巡迴演唱會。（杰威爾提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月7日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.27
更多編輯台推薦新聞：