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李洋林郁婷現身周杰倫演唱會 願教周董孩子羽球防身

2024/12/8 10:29
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（中央社記者王心妤台北8日電）奧運羽球男雙金牌得主李洋、奧運金牌拳手林郁婷昨晚聽歌王周杰倫演唱會，兩人都說對周杰倫的歌很熟悉。李洋打趣稱願意當周杰倫小孩的羽球教練；林郁婷也笑喊願意教防身術。

李洋受訪表示，整場演唱會有80%以上的歌都會唱，從專輯「依然范特西」起就很喜歡「周董」周杰倫，而最喜歡的歌是「稻香」，很開心能夠聽到，「但不敢一直唱，因為擔心會聲音沙啞，不過左右的人（指林郁婷、王齊麟）全程都在唱。」

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李洋笑說，之後想為了周杰倫開始練網球，也願意無償教周杰倫的小孩打羽球；林郁婷則說，她也能傳授一些防身術。

被問到想不想拍新一季實境節目「周遊記」，李洋馬上答應，並說想跟周杰倫一起去美國看NBA，還有看大谷翔平打棒球，林郁婷也表示贊成。而演員許光漢昨天也有到場，林郁婷笑說，希望之後有機會跟許光漢合照，或是願意無償教他打拳擊。（編輯：張雅淨）1131208

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