失親台灣狐蝠寶寶長胖 水汪汪大眼像長翅小黑狗

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）4月間在花蓮失親的台灣狐蝠寶寶，經台東池上野灣動物醫院安置照養，醫院人員排班餵奶，健康狀況很好，已長胖到100公克，水汪汪大眼睛就像長了翅膀的小黑狗。

農業部林業及自然保育署花蓮分署4月21日接獲通報，有民眾在花蓮市區拾獲1隻台灣狐蝠幼崽，因其為數量稀少瀕臨絕種保育類野生動物，因此啟動救援程序。

這是台灣首例救援僅2週大的狐蝠寶寶，國內沒有相關照養經驗，因此花蓮分署廣泛徵詢國內及日本狐蝠專家，建立照養流程，嘗試將幼蝠放回原拾獲處，希望母蝠接回。

但經2晚嘗試未果，評估後，花蓮分署於4月23日將幼蝠交予WildOne野灣野生動物保育協會在池上設置的野生動物醫院照養，由獸醫師依其成長狀態，並評估成體後是否適合野放。

野灣昨日在臉書粉絲專頁公布狐蝠寶寶的最新狀況，「水汪汪的大眼睛和小狗般的臉型，像極了長了翅膀的小黑狗」。

野灣表示，目前小狐蝠體重穩定上升，將破100公克大關。雖然每天都要排班餵奶到晚上12時，保育員餵到睡著，狐蝠也喝奶喝到睡著，但對於這次救傷案例可以累積的基礎研究資料，大家還是樂此不疲。

野灣表示，由於過去並沒有救傷與幼獸照養的紀錄，野灣在與花蓮分署妥善交接案例資料後，隨即諮詢博士林清隆；國立台北大學教授陳湘繁也主動分享日本研究學者寶貴的救傷經驗，讓野灣團隊可以從生命史資料與國內外的相關經驗中拼湊合適的照養流程。

野灣表示，期待小狐蝠能順利健康長大，會定期更新小狐蝠近況。（編輯：郭諭儒）1130504