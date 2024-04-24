花蓮拾獲台灣狐蝠寶寶 林保署：救援首例助建立流程

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮民眾在市區拾獲1隻台灣狐蝠幼崽，林保署花蓮分署獲報立即啟動救援程序；過去無相關經驗，此次是國內第1次案例，對於台灣狐蝠保育深具意義，助未來規劃完善照養流程。

林業及自然保育署花蓮分署今天表示，21日上午接獲志工鍾秀綢通報，有民眾在花蓮市區拾獲1隻台灣狐蝠幼崽，因其為數量稀少之瀕臨絕種保育類野生動物，因此立即啟動救援程序，送「瀕危野生動物救傷室」暫置，由專業獸醫師照養。

由於此為台灣首例救援僅2週大的狐蝠寶寶，國內沒有相關照養經驗，因此廣泛徵詢國內及日本狐蝠專家，建立照養流程，並嘗試將幼蝠放回原拾獲處，希望母蝠接回。

但經兩晚嘗試未果，經評估後，花蓮分署於23日將幼蝠交予東部野生動物救傷中心（野灣野生動物保育協會）照養，由獸醫師依其成長狀態，並評估成體後是否適合野放。

林保署花蓮分署指出，台灣狐蝠屬於台灣瀕臨絕種保育類野生動物，且在本島僅在大花蓮地區確認有繁殖個體，非常不容易；拾獲幼蝠的民眾為荒野保護協會花蓮分會志工夥伴，20日晚間發現狐蝠幼體後，因現場遊蕩犬貓數量眾多，為避免幼蝠遭受攻擊，並未將其留置原處，於翌日早晨交由監測志工隊長鍾秀綢（現任花蓮分署國家森林志工隊長），隨即通報緊急處置，這也說明花蓮民眾深知台灣狐蝠保育重要性。

林保署花蓮分署說明，這次為國內首次拾獲台灣狐蝠幼體，是1隻小公蝠，推測約2週大，尚未離乳，因過去並無相關照養經驗，在母蝠接回前，為維持幼蝠體力，向國立台北大學教授陳湘繁、野灣獸醫江宜倫、社團法人台灣蝙蝠學會理事長陳宏彰、理事林祖濬、林清隆博士，以及生物多樣性研究所主秘鄭錫奇等專家諮詢蝙蝠幼體照養方式，專家群也向日本專家請益狐蝠照養經驗及收集文獻資料，因而建立起幼蝠照養流程，並由花蓮分署先行照養，同時監測其體重、健康狀況等。

在經過獸醫師判斷幼體健康狀況、拾獲點周遭環境、母蝠返回尋找個體可能性之後，花蓮分署決定執行幼蝠回歸母蝠計畫，將幼蝠放回原拾獲處，希望母蝠來接回。

嘗試執行2日，於現地周遭皆發現不同的台灣狐蝠成蝠個體，且不斷於幼蝠周邊繞飛，但始終未接觸幼蝠；考量幼蝠體力、健康狀況及母蝠並未出現，為讓幼蝠得到妥善照顧，花蓮分署於23日送至野灣動物醫院，由專業團隊接手照養工作，並進行更為精密形質測量與體能評估。

林保署花蓮分署表示，分署及志工夥伴共出動27人次進行照養與野放工作，此次是國內第1次案例，對於台灣狐蝠保育意義非凡，藉由此次經歷建立妥善照養流程，為未來台灣狐蝠保育及救傷規劃完善制度；也呼籲民眾，如發現幼蝠或受傷個體，第一時間應通報縣市政府（1999專線），或撥打0800-057930電話，切勿帶回私自照養，避免觸法。（編輯：陳仁華）1130424