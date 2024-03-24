新竹市推機車駕訓補助 143個名額最高3000元

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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹市府與新竹區監理所等合辦設籍竹市民眾或在竹市就學學生參加機車駕訓可享補助新台幣2500元，共143個名額，中華大學更對學校學生額外補助500元，最高可享3000元補助。

新竹市政府交通處今天發布新聞稿指出，根據交通部公路局統計至民國112年數據顯示，參加機車駕訓者較未參訓者違規風險降低59%、肇事風險降低36%，可見機車駕訓成效顯著。

交通處表示，竹市府與交通部公路局新竹區監理所、新竹客運駕訓班及中華大學合作推出駕訓補助疊加計畫，3月起凡設籍竹市市民及在竹市就學的學生至新竹客運駕訓班考取機車駕照可享駕訓補助。

交通處指出，機車駕訓補助內容包括交通部補助新台幣1300元、新竹市政府補助700元、新竹駕訓班補助500元，總計補助2500元，共143個名額。

此外，中華大學也對學校學生加碼補助500元，等於最高可補助3000元。

交通處指出，機車駕訓補助期間至今年11月30日止，補助名額有限。（編輯：戴光育）1130324