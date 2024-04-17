公路局首創交通桌遊 道路生存戰激發長者安全意識

（中央社記者盧太城台東縣17日電）為降低高齡長者車禍，公路局為台東長輩設計「道路生存戰」桌遊，藉由遊戲當中人與人互動交流，傳達交通安全教育，提升高齡者交通安全意識。

公路局高雄監理所今天邀請台東長輩玩桌遊，長輩們學習得很快，也玩得很開心，1名白髮阿嬤開心說，這就像打牌一樣，玩得很開心又可學習交通安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄區監理所長李瑞銘表示，由高雄區監理所首創「道路生存戰」桌遊，是全國首款專門為「行人」及「駕駛」量身設計的「思考與策略型桌遊」，富有交通安全教育意義的遊戲，此款有趣桌遊可以激起人的參與感，讓人動手、動腦遊玩，還可從中學習到交通安全知識，是一款能夠藉由遊戲的人際互動，傳遞交通安全教育與社會關懷的桌遊遊戲。

交通安全遊戲內含60張卡牌、30種情境，包含路人安全及安全駕駛兩大類，每張卡牌都繪製在地年輕人及高齡者最須注意的各種交通情境；遊戲是完全按照行人及駕駛安全來做設計，卡牌上繪製各類交通安全情境 （如非號誌路口、支幹道分辨、如何安全過馬路等等），由參加人員分組競玩，回答正確可獲得能量幣。（編輯：陳仁華）1130417