台灣申請入會 鄧振中：CPTPP尚未討論成立工作小組

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（中央社記者蘇思云、賴于榛台北3日電）台灣爭取加入CPTPP，行政院政務委員鄧振中今天表示，CPTPP目前尚未討論針對新入會國成立工作小組，但相信若台美貿易倡議簽署協定，讓外界知道台灣可以遵守高標準經貿規定，相信對台灣加入CPTPP有印象加分效果。

台美去年6月在華府簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，雙方緊接啟動第2階段談判，議題聚焦農業、勞動與環境，行政院經貿談判辦公室今天晚間舉行記者會說明，由於台灣2021年9月遞件申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），媒體關心最新進展。

鄧振中指出，持續緊盯相關進度，側面了解，上週資深官員會議並未討論到新入會國的成立工作小組問題，但應該有私下討論，只是並未列在議程中。加入CPTPP對於台灣是重要工作，持續向外界說明，希望可以盡快有進展，趕快審查制度與可承諾範圍等。

至於會員國間私下討論內容，鄧振中表示，無法得知私下討論狀況，不過，各國面臨問題不同，可能有不同看法，可以理解私下會互相交換意見。

鄧振中指出，台灣會持續爭取CPTPP會員國支持，但重點是台灣自身也要做好，如果台美談判可以達成協定，也可以公布內容，讓外界知道台灣可以遵守高標準，此外，多多舉辦研討會，也有助於各國了解台灣的體制。台灣不斷進行自由化措施，相信可以吸引更多外國人投資，不停跟外國政府談協定，相信對台灣加入CPTPP有印象加分效果。（編輯：潘羿菁）1130503