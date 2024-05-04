嘉義婦撿東西失足落海失溫 海巡馳援公主抱送醫

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）嘉縣東石漁人碼頭昨晚發生女遊客撿拾物品意外落海事件，海巡獲報馳援，用救生圈搭配浮水繩及時救起，並將失溫的婦人裹毛毯以「公主抱」方式送到救護車，結束一場虛驚。

海巡署中部分署第四岸巡隊今天發布新聞稿表示，昨天晚間6時許東石安檢所接獲民眾報案，於東石漁人碼頭白燈塔有民眾失足落海，派員前往救援，並通報消防局等相關單位到場協處。

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安檢所救援人員於白燈塔下方發現落海婦人，利用救生圈搭配浮水繩順利將落海婦人救起；海巡人員說，婦人因撿拾物品跨越欄竿，不慎失足落海，被救起時有輕微失溫、雙腳發軟，將她包裹毛毯保溫，並以「公主抱」的方式送去搭救護車，送醫後無大礙。

第四岸巡隊隊長姚天騤表示，民眾前往海域進行各類活動時，應注意當地天候、海象及潮汐，並確實穿著救生衣，若民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難案件，請即撥打「118」免費服務專線請求協助。（編輯：郭諭儒）1130504