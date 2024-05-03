國科會TAIDE練功1年會說台語 立委質詢稿可快速生成

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（中央社記者張璦台北3日電）台灣繁中「可信任人工智慧對話引擎」（TAIDE）計畫啟動一年多，今天秀出產學界應用場景，包含導入國小語言課程，讓學生練習台、英語對話，同時，公股行庫之一的台企銀正在測試內部員工應用，比如行銷文案生成與業務查詢；另有公司運用TAIDE，推出快速生成立委質詢稿服務。

為因應國際大型語言模型常產生資訊偏誤、或不符台灣文化與價值觀的回應，國科會去年4月啟動TAIDE計畫，在LLaMA（Meta推出的語言模型）原型基礎上，由國內學界專家進一步發展及訓練調校，規劃推出參數量70億（7B）、130億（13B）等版本，日前已釋出以最新Llama 3為基礎的參數量80億（8B）模型。

成果發表會中，許多產學團隊公布TAIDE應用場景，包含台南大學的「台英語」對話機器人，將TAIDE模型導入中小學生台語教學，目前已在台南仁德國小的本土語言課程中實際應用。此系統支援以文字，或台語、英文語音輸入，並可得到文字，或台語、英文語音回覆，學台語時也能同步學英文。

今天現場有2名仁德國小學生親自實測，以台語語音輸入「今天台北天氣如何」，機器人回應「Taipei is hot, UV is strong, please be careful with the sun, drink more water」。另有學生以英文問「If it’s earthquake, what should I do」，機器人也能回應震災保命3招「趴、掩、穩」。

陽明交大的台客語TAIDE大語言模型與語音AI介面，讓電腦具華、台、客、英語聽說讀寫，以及翻譯口譯能力，也能進行即時任意對話；同時，中興大學開發的農業知識檢索系統「神農TAIDE」，經轉換使用TAIDE模型，使用者不再需要付費查詢，且經過TAIDE過濾和摘要的答案，準確且容易理解，農業研究人員、青年農民都是受惠者。

產業界方面，人工智能公司（Ai3）攜手台灣中小企業銀行，目前正在測試將TAIDE導入台企銀內部應用，成為員工智能助理，除了可以快速搜尋銀行資訊外，還可提供行銷文案生成與中英文對照。

台企銀數位金融部協理蔡育呈指出，當行員面對客戶包山包海的問題，用傳統知識庫內部系統逐一查詢、點選，在準度、速度及完整度上相對較弱，未來希望藉TAIDE模型能快速、正確、完整地產出業務內容供行員參考，以提高員工與客戶滿意度。

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他強調，台企銀內規嚴謹，目前都是用官網上的公開資訊訓練TAIDE模型，無涉及機敏資料，目前內部應用也還在實驗階段，尚未落地。

此外，今天有與會業者展示運用TAIDE，推出快速生成立委質詢稿服務，輸入質詢議題內容與大方向後，還可選擇中立或反對立場，以及溫和、激烈、謹慎、親民等「態度」、甚至強度設定都可調整，呈現方式還可選擇條列式或段落，相當吸睛。（編輯：潘羿菁）1130503