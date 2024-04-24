AI時代雙語數位教材夯 有助學生自主學習

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）教育部「班班有網路，生生有平板」計畫，本土數位教學團隊結合AI人工智慧技術，研發數位學習平台，具智慧型與互動性，數位教材上架教育部網站，開放各校使用，有助偏鄉學校雙語教學。

因應AI時代來臨，本土數位教學團隊喬登英語以AI人工智慧技術，研發創新數位學習平台，透過營造智慧型且具互動性的教學環境，希望有別以往填鴨式的教育，讓孩童可在遊戲中能自主輕鬆的學習。

喬登美語總經理邱俊德指出，現階段數位學習平台的重點功能，包括AI智能結合語音識別，與AI圖像語音生成，「AI智慧地球儀」，透過語音指令可輕鬆掌握世界各地情況、深化地理知識，「AI智能圖書」結合閱讀與視聽互動運用，提升學習效率，童話故事及單字考試功能，讓學習更加生動有趣。

「AI智慧樂園」涵蓋國語、英語、數學、自然、邏輯思考、專注力、藝術、音樂、舞蹈等AI數位學習系統。喬登多媒體董事邱琳雅指出，「AI智慧樂園」可落實自主學習，孩子在遊戲中學習，家長也輕鬆。數位學習內容已上教育部官網，多所學校申請使用，有助偏鄉學校雙語教學。

家長認為，既然無法阻隔3C產品或網路遊戲對孩子的吸引，不如就導正學習；這套數位學習內容，符合時事且寓教於樂，孩子學習效果不錯。（編輯：黃世雅）1130424