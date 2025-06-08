罷團二階不送件 張宏陸：續為地方打拚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北8日電）罷免民進黨立委張宏陸案今天是二階連署送件截止日，「走投無陸」罷團宣布「因未達安全門檻，經討論決議不送件」。張宏陸表示，感謝選民的支持，他會秉持初衷繼續為地方打拚。

今天是罷免張宏陸的二階送件截止日，「走投無陸」罷免團體下午發布新聞稿表示，自「走投無陸」團隊發起罷免活動以來，蒐集眾多選民的意見，主要針對政見缺口進行探討，希望選民的訴求能夠得到正面回覆。遺憾的是，除了選民訴求未能被重視外，罷免過程更是受到諸多壓力，讓選民感到相當難過。

罷團表示：「我們必須很遺憾地宣布，這次走投無陸罷免行動，因未達安全門檻，經討論決議不送件。」

罷團指出，感恩一路走來伸出援手的每一個人，衷心地感謝志工朋友的努力以及板橋西區在地民眾這段時間對罷免活動的支持，也相當感謝國民黨中央及地方黨部、國民黨籍議員的關心與協助，讓他們一路走來不孤單。

罷團表示，儘管罷免行動未能繼續推動，依然希望罷免對象能夠重視在地選民的訴求及對板橋的期待，讓板橋西區能夠更進步。

透過 Google News 追蹤中央社

張宏陸對於罷團不送件一事表示，罷免是民主的一部分，但當時國民黨提案的動機並非真的因為他不適任，而是為了轉移公民團體罷免藍委的焦點，所幸板橋的選民明辨是非，沒有被國民黨愚弄。

張宏陸表示，感謝選民對他的支持與認同，他會秉持初衷繼續在國會為地方打拚。（編輯：張銘坤、蕭博文）1140608