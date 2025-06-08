前中共中央軍委副主席許其亮告別式 在北京舉行

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（中央社台北8日電）新華社報導，前中共中央軍委副主席許其亮的告別式今天上午在北京舉行，中共總書記習近平和其餘6名政治局常委，以及中共黨政軍領導人前往吊唁，遺體隨後火化。根據官方訃告，許其亮是於6月2日中午因病在北京逝世，享壽75歲。

在報導中，中共官方仍以「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，無產階級軍事家，中國人民解放軍的卓越領導人」等字眼形容許其亮，與2日發布的官方訃告相同。

根據報導，許其亮病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等中共現任及前任領導人，曾分別前往醫院看望，或透過各種形式表示哀悼並向其親屬表示慰問。

在習近平等中共黨政軍領導人及相關人員上午前往北京「八寶山革命公墓」禮堂吊唁後，許其亮的遺體隨即火化。

根據公開資料，出身中共空軍的許其亮1950年3月生，山東臨朐人，1966年7月入伍，1967年7月加入中共，畢業於共軍空軍第五航空學校，曾擔任飛行員。1993年起歷任空軍副參謀長、參謀長、瀋陽軍區副司令員兼瀋陽軍區空軍司令員、共軍副總參謀長、空軍司令員。

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許其亮2007年6月晉升為空軍上將，同年並晉升中共中央軍委委員，仍兼空軍司令員；2012年再晉升為排名第2的中共中央軍委副主席，並成為中共中央政治局委員；2017年連任軍委副主席（排名升為第1）及政治局委員；2022年10月中共20大後雙雙卸任，2023年3月並卸任中國國家軍委副主席，自此退休。

由於習近平近年來對共軍高層展開大規模整肅，多名高階將領落馬，使許其亮75歲即逝世的消息一席引起外界揣測。星島網2日報導，北京資深媒體人馬玲當天在微信朋友圈透露，許其亮是在2日早起跑步時，心肌梗塞突然發作，經送醫搶救不及而亡。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1140608