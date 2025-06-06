AI晶片需求旺 博通財測亮眼

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（中央社舊金山5日綜合外電報導）博通公司（Broadcom）今天預測第3季營收將高於華爾街預期，原因是其網路與客製化人工智慧（AI）運算晶片需求強勁。

路透社報導，儘管博通今年股價已累計上漲約12%，但盤後仍下跌4%，主因這項財測未能打動重金押注晶片股的投資人，他們原本預期生成式AI技術的進展將帶來可觀成長。

博通預測第3季營收約為158億美元，而根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師的預估均值為157.1億美元。

Summit Insights Group資深研究分析師陳敬海表示：「顯然，在財報發布前，市場預期很高，過去1個月這檔股價上漲近30%。」

博通在AI硬體生態系統中扮演關鍵角色，協助設計客製化處理器，這些處理器是為OpenAI、Google等AI與雲端運算公司打造的高度專業化積體電路。

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這家總部位於加州帕羅奧圖（Palo Alto）的公司已開始出貨最新的網路晶片Tomahawk 6，這種晶片專為加速AI工作負載而設計。Tomahawk 6效能是前代產品的兩倍，並大幅提升資料中心網路傳輸效率。

博通執行長陳福陽說：「我們預計第3季AI半導體營收將加速成長至51億美元，實現連續10季的成長，因為我們的超大規模合作夥伴持續投資。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140606