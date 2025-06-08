國銀：6月日圓區間波動 下半年升值幅度恐高於新台幣

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（中央社記者羅元駿台北8日電）美國的關稅政策以及對全球景氣影響仍不明朗，國泰世華銀指出，短期日圓呈區間波動，若美國與日本分別重回降息與升息循環，中長期雙方利差收斂將推升日圓；玉山銀則分析，今年下半年日圓升值幅度將高於新台幣，日圓兌新台幣可能觸底反彈。

國泰世華銀表示，美國總統川普的對等關稅政策不明，以及美國聯準會（Fed）、日本央行（日本銀行）等短期皆有意維持觀望立場，導致美日利差從收斂轉向走平。

國泰世華銀預估，日圓在6月仍延續區間波動，但需要持續關注川普政策對於市場情緒的影響，若避險意識升溫，有利日圓短線升勢。若關稅政策底定，預料Fed、日銀將分別重回降息與升息循環，長線雙邊利差收斂，日圓兌美元不排除升破140價位的可能。

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玉山銀則表示，日本國內的通膨持續增溫，米價較2024年同期幾乎翻倍，預期物價上漲將使日銀可能在今年下半年升息1碼（0.25個百分點）。

玉山銀分析，美日利差的收險將引發日本海外資金回流，中長期日圓升值幅度將高於新台幣，下半年日圓兌新台幣可能觸底反彈。（編輯：林淑媛）1140608