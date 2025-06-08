拆校舍引劇烈震動 高市府罰承拆人9萬元勒令停工

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄市國際商工校舍拆除工程近日引發劇烈震動，造成周邊居民及商家恐慌，高雄市政府工務局今天表示，將處承拆人9萬元罰鍰並勒令停工，要求全面檢討施工工法。

停辦後的國際高級商工職業學校位於苓雅區的校地，將變更為捷運開發區及醫學院預定地。校區拆除工程近日展開，但卻引發劇烈震動，造成周邊居民與商家恐慌不安。

市府工務局接獲民眾反映後，今天邀集土木技師公會辦理現勘，發現現況靠國際商工面三多路建物的拆除工法與原核准施工計畫書不符，另外現場未有設置安全防護設備。

工務局勘查後發布新聞稿宣布，此案因違反建築法，將處承拆人新台幣9萬元罰鍰並勒令停工，要求全面檢討施工工法，嚴格防範類似事件再次發生。

工務局表示，已指示拆除廠商立即停止作業，及停止使用可能引起過度震動的施工工法，並提出調整方案，同時對周邊環境進行評估，確保不會對公共安全構成任何影響。

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工務局指出，對於此次事件，後續將嚴加監督拆除工程，並確保所有施工活動符合相關規範與安全標準。若市民對施工進度或安全問題有任何疑慮，可向市府工務局或撥打市府1999專線反映。

國際商工創立於1948年，原址位於台南市，於1956年遷至高雄市苓雅區三多路現址，為高雄市知名私立學校，培育眾多校友。但近年受少子化影響，學校於2022年8月停招，走入歷史。（編輯：黃名璽）1140608