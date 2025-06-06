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公館圓環要拆 公車地下道將填平？北市府規劃與地方疑慮一次看

2025/6/6 20:51（6/6 20:56 更新）
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圖為公館圓環。（中央社檔案照片）
圖為公館圓環。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）台北市長蔣萬安3月25日拍板拆除公館圓環並填平公車專用地下道，回復正交路口，計畫6月28日動工，然而地方反對聲音浮現，憂心工程完成後大量公車改行駛平面車道，恐將造成交通打結。台北市議員苗博雅更發起連署，呼籲完成規劃配套，取得地方共識再施工。

為什麼公館圓環要拆？

台北市長蔣萬安表示，從民國107年起至去年，基隆路、羅斯福路的公館圓環，已連續7年是北市肇事熱點第1名的路口。圓環的設計讓汽機車易發生事故，也是行人穿越時的斷點及高危險的路段，必須正視解決，市府決定拆除公館圓環並填平地下道，回復正交路口。

拆圓環後地下道為何要填平？

若拆除圓環，需加蓋保護圓環下方的大型自來水管線設施；然而，上方還有基隆高架橋，這樣總高度僅剩下4.2至4.7公尺，擔心大型車輛無法通行，且還有地下道的通風井、抽水設施等無法移除，因此北市交通局等各機關以及專業單位研究後認為，必須移動自來水管線位置、拆除發電及抽水設施，填平地下道，將公車專用地下道改為平面。

圖為羅斯褔路上的公車地下道。（中央社檔案照片）
圖為羅斯褔路上的公車地下道。（中央社檔案照片）

廢除公車專用地下道 地方憂衝擊交通

拆除北市公館圓環消息一出，地方憂心衝擊交通，不少民眾在蔣萬安臉書貼文留言詢問「只說拆，那後續的設計呢？」、「公車地下道對交通的順暢影響很大，建議還是保留吧。」

「如果公車專用地下道廢除，未來交通會是災難」社民黨台北市議員苗博雅發起連署，反對倉促施工填平公車專用地下道。

苗博雅認為，經過捷運公館站至師大分部的公車路線非常多，往北有29路、往南有26路要依靠這條地下專用道，在尖峰小時總班次數，南北向共超過300班次，公館圓環是7岔路口，現在的號誌已經是200秒一個循環，未來若廢除公車專用地下道，勢必造成交通危機，影響公共運輸效率。

路權團體「下一代人本交通促進會」表示，公車路線得改走平面，新路口設計能否負荷？學生每天乘坐公車上下學，權益不該被平白犧牲，失去地下道後的公車專用道，對平面交通的影響也有待評估。

路權團體憂改善方案沒改善 恐忽視問題核心

「下一代人本交通促進會」更提到，公館圓環現況是機車強制兩段式左轉、內側禁行機車，還有匪夷所思的圓環待轉，燈號標線複雜難解，憂心改善案忽視問題核心，盼重大政策須長遠考量，建議未來的設計不僅該有行人庇護島，更應該確保行人每段橫越的距離不多於3個車道，讓周遭各式學區學生、兒童能夠放心過馬路。

苗博雅拋方案：廢除公館圓環原水管

苗博雅認為，翡翠原水管113年啟用後，透過直潭淨水廠支援，公館淨水場已超過每日出水量，因此，公館圓環這條輸水箱涵可直接廢掉。不僅不影響供水，更能降低施工難度，縮短工期。保留地下公車專用道，降低交通衝擊。

不過，根據「自由時報」報導，副市長李四川表示，最困難的地方不是移除自來水管線，而是保留地下道要進行的結構支撐工程，民眾恐需歷經1至2年的交通黑暗期，會再邀集相關單位開會討論，最上策是圓環拆除後填平，同時又能保留地下道。

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交通局：填平可增道路空間 公車專用道維持在平面 

北市交通局今天表示，若保留現行地下道，平面只剩3車道，其中1線左轉，餘2車道不足容納直行車流量。填平地下道可增加道路空間以增設左轉車道，而原有公車專用道將維持在平面，操作模式與南京東路、松江路等路段一致，透過號誌管控降低影響。（編輯：郭諭儒）1140606

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