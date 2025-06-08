日本13相撲力士遊屏東 走訪萬金聖母聖殿嗨玩拖曳傘

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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）13名日本相撲錣山部屋力士到訪屏東，縣府以系列在地文化體驗迎接；帶力士走訪萬金聖母聖殿等景點，並在墾丁體驗香蕉船、拖曳傘等水上活動，嗨玩場面吸引民眾圍觀。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天發布新聞稿表示，日本力士們上午先參訪屏東可可巧克力園區，瞭解可可製作過程，感受屏東可可獨特風味；隨後參訪台灣最古老天主教堂萬金聖母聖殿，深入了解歷史與文化特色後，再到萬巒豬腳街享用美味料理，見到色澤誘人豬腳端上桌並飄散濃郁香氣，讓力士們讚嘆連連，直呼「歐伊西」。

接續行程南下恆春半島，力士們首先至看海美術館欣賞集結9大萌獸展覽「怪獸代班」，萌萌怪獸與壯碩相撲力士，形成逗趣對比，現場還有在台灣任教外籍英語老師興奮拿出小卡，與相撲「親方」（相撲部屋掌門人）錣山矩幸簽名留念，力士們也吸引不少民眾駐足圍觀，場面溫馨又熱絡。

隨後一行人來到墾丁，換上救生衣體驗海上活動；首先挑戰拖曳傘，接著排排坐上香蕉船，隨著快艇速度拉升、海水濺起，力士們驚呼連連，笑聲此起彼落，氣氛歡樂；最後體驗墾丁大街，從早到晚截然不同趣味，讓相撲力士們深刻感受屏東旅遊多元面向。

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此次到訪13名力士來自日本相撲協會的錣山部屋，錣山部屋親方錣山矩幸表示，非常開心縣府邀請，這次所有年輕力士都是第1次來台灣，昨天抵達後感覺台灣有些地方與日本有點像、又有些不同風情，特別是今天水上活動，玩得太開心了；來到台灣這幾天，大家每天都越來越喜歡這裡，希望雙方緣分與友情可以更深更長。

縣府表示，為相撲力士們安排多樣在地特色景點，不僅促進台日友好交流，也展現屏東豐富在地魅力與文化，讓日本力士對屏東留下深刻印象；未來將持續推動與國際間合作交流，以吸引更多外國旅客到訪國境之南，感受屏東特色熱情與美景。（編輯：陳仁華）1140608

日本相撲協會錣山部屋13名相撲力士8日到訪屏東，前往看海美術館欣賞戶外展覽「怪獸代班」，還在戶外大型藝術裝置「書鴨」前逗趣留影，格外吸睛。（屏東縣政府傳播暨國際事務處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年6月8日

日本錣山部屋相撲力士8日走訪屏東，在墾丁體驗包含拖曳傘在內等多項水上活動，讓力士們對南國印象深刻。（屏東縣政府傳播暨國際事務處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年6月8日