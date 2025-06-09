日本相撲力士對上武潭國小柔道隊 5童推不倒反被扛

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（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）來自日本相撲協會的錣山部屋力士，今天下午到屏東泰武鄉，與武潭國小柔道隊切磋交流；力士不僅示範相撲動作，更與學童一對一競技，過程歡笑不斷，讓孩子大開眼界。

由「親方」（相撲部屋掌門人）錣山矩幸領軍的錣山部屋力士下午到訪武潭國小，帶領學生體驗賽前準備動作，例如輪流抬高左右腿，再用力踏地的「四股」；力士們也與學童競技交流，5個學童用盡全力仍無法把力士推倒，力士還反將學童扛在肩上，全場笑聲連連、掌聲不斷。

錣山部屋也介紹賽前準備動作，相撲選手會表明「我沒有攜帶任何武器，我是堂堂正正跟你比賽」。武潭國小教練林俐雯表示，這與柔道相似，都是禮節開始、禮節結束的運動，兩者武德精神崇高，且同樣須運用全身力量。

學童對力士們表現強烈好奇、發問不斷，例如「每天吃什麼」、「如何成為相撲選手」。力士回答，相撲力士1天只有午餐及晚餐2頓飯，飲食包括白飯、相撲火鍋，其中一名力士若輝元榮剛加入時只有70公斤，現在已接近140公斤；另一名力士寺尾松幸勝原是柔道選手，因相撲在日本被視為地位崇高運動，受教練鼓勵轉練相撲。

武潭國小校長鄭志隆表示，學生非常期待力士到來，直呼這是「電視上才看得到的畫面」；武潭國校本校區加上佳平、平和2所分校，全校人數約170人，其中有45人加入柔道隊，校方推動各項運動同時，也鼓勵多元學習。

屏東縣政府傳播暨國際事務處發布新聞稿表示，武潭國小所在的泰武鄉，為屏東縣北大武山入口之一，地區較為偏遠，學生多是排灣族，此校柔道隊成軍超過10年，屢次在全國賽獲得佳績，為縣內柔道項目培育許多優秀基層選手，期望透過相撲力士到校交流，擴展學生視野。

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錣山部屋力士於8、9日造訪，屏北屏南走透透，參訪屏東可可巧克力園區、萬金聖母聖殿、車城看海美術館、墾丁大街、東港魚市場等地；大啖萬巒豬腳、黑鮪生魚片等美食，海上體驗刺激拖曳傘，還穿上藍白拖大讚「好穿、好走」，對多元豐富體驗讚不絕口。

傳播處表示，今晚將帶力士們參訪屏東夜市；此行力士到各特色景點參訪，沉浸屏東自然之美與文化底蘊，期盼更多外國旅客到訪國境之南，感受屏東美景。（編輯：陳仁華）1140609