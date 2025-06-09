加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台電董事長曾文生：中火2028年2燃氣機組上線 2034年達成無煤
首頁 / 地方

日本相撲力士遊東港魚市場 挑戰扛黑鮪、拖魚

2025/6/9 11:36（6/9 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
錣山部屋力士造訪屏東，展開一系列文化觀光交流，9日現身東港魚市場，東港區漁會一早在港邊吊起巨大黑鮪，再由壯碩的力士們或抱或扛，輪流感受重量，進行台日猜重量比賽。中央社記者黃郁菁攝 114年6月9日
錣山部屋力士造訪屏東，展開一系列文化觀光交流，9日現身東港魚市場，東港區漁會一早在港邊吊起巨大黑鮪，再由壯碩的力士們或抱或扛，輪流感受重量，進行台日猜重量比賽。中央社記者黃郁菁攝 114年6月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）正逢屏東黑鮪魚文化觀光季，東港魚市場今天迎來「重量級」貴賓，多名來自日本相撲協會的錣山部屋力士現身逛魚市，更挑戰扛黑鮪魚猜重量、拖魚PK賽，場面熱鬧逗趣。

錣山部屋力士首次造訪屏東，在屏東縣政府安排下，昨起展開一系列文化觀光交流，行程涵蓋屏東各知名景點，今天則深入東港魚市場逛市場、看拍賣，近距離感受東港魚市的生猛。

東港區漁會今天一早在港邊吊起巨大黑鮪，再由壯碩的力士們或抱或扛，輪流感受重量。新奇畫面讓圍觀民眾驚呼連連。隨後台日代表個別猜重量，力士們猜測黑鮪重220公斤，台方代表立委徐富癸則猜228公斤，由漁會宣布答案為224公斤，大讚日方「第一次猜就上手」。

雙方接著進行「拖魚PK賽」，由力士御雷山代表與徐富癸對決，從魚市場靠港邊側拖向美食攤位，過程中加油聲此起彼落，最後由御雷山先行抵達，奪得冠軍徽章；完賽的力士們隨後獲得美食犒賞，品嚐鮮美黑鮪生魚片，一口接一口，紛紛大讚「歐伊西」。

力士峰刃幾叉丸接受媒體聯訪表示，黑鮪魚摸起來有點滑，也比想像中大上許多，顛覆他的想像。力士們這2天從北到南走訪屏東，到訪包含可可巧克力園區、萬金聖母聖殿、萬巒豬腳街、看海美術館，也到墾丁體驗一系列水上活動。峰刃幾叉丸說，行程豐富、收穫非常多，不過最喜歡的還是東港看黑鮪魚行程。

google news透過 Google News追蹤中央社

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，黑鮪魚文化觀光季進到25年，很開心在此時邀請到日本大阪力士們。今天一早在東港魚市場，看3個力士扛黑鮪，就知道行船人辛苦，黑鮪之重連3個力士都抱不起來，可見漁民賺錢不容易。期待力士今年來之後開啟下一個25年，讓黑鮪魚文化觀光季開啟下一個里程碑。

結束東港魚市場參訪後，傳播處持續帶力士走訪東港東隆宮及王船文化館。縣府表示，期待透過體驗在地文化，讓日本力士對屏東留下深刻印象、促進雙方文化交流外，也為未來國際合作與觀光推廣奠定基礎。（編輯：李淑華）1140609

錣山部屋力士首次造訪屏東，在屏東縣政府安排下，8日起展開一系列文化與觀光交流，9日深入東港魚市場逛市場、看拍賣，近距離感受東港魚市的生猛。中央社記者黃郁菁攝 114年6月9日
錣山部屋力士首次造訪屏東，在屏東縣政府安排下，8日起展開一系列文化與觀光交流，9日深入東港魚市場逛市場、看拍賣，近距離感受東港魚市的生猛。中央社記者黃郁菁攝 114年6月9日
錣山部屋力士造訪屏東，展開一系列文化觀光交流，9日現身東港魚市場，與民進黨立委徐富癸（左）比賽猜黑鮪重量。中央社記者黃郁菁攝 114年6月9日
錣山部屋力士造訪屏東，展開一系列文化觀光交流，9日現身東港魚市場，與民進黨立委徐富癸（左）比賽猜黑鮪重量。中央社記者黃郁菁攝 114年6月9日
錣山部屋力士造訪屏東，展開一系列文化觀光交流，9日現身東港魚市場，台日雙方進行「拖魚PK賽」，由力士御雷山（中）代表與民進黨立委徐富癸（左2）對決，最後由御雷山先行抵達，奪得冠軍徽章。中央社記者黃郁菁攝 114年6月9日
錣山部屋力士造訪屏東，展開一系列文化觀光交流，9日現身東港魚市場，台日雙方進行「拖魚PK賽」，由力士御雷山（中）代表與民進黨立委徐富癸（左2）對決，最後由御雷山先行抵達，奪得冠軍徽章。中央社記者黃郁菁攝 114年6月9日
錣山部屋力士造訪屏東，展開一系列文化觀光交流，9日現身東港魚市場，更挑戰扛黑鮪魚猜重量、拖魚PK賽；圖為完賽的力士們大啖生魚片。中央社記者黃郁菁攝 114年6月9日
錣山部屋力士造訪屏東，展開一系列文化觀光交流，9日現身東港魚市場，更挑戰扛黑鮪魚猜重量、拖魚PK賽；圖為完賽的力士們大啖生魚片。中央社記者黃郁菁攝 114年6月9日
徐富癸
卓榮泰：支持中央總預算立委 所屬地方優先協助台漁船被菲國帶走獲釋 船長稱遭持槍挾持盼加強護漁[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：