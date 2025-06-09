日本相撲力士遊東港魚市場 挑戰扛黑鮪、拖魚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）正逢屏東黑鮪魚文化觀光季，東港魚市場今天迎來「重量級」貴賓，多名來自日本相撲協會的錣山部屋力士現身逛魚市，更挑戰扛黑鮪魚猜重量、拖魚PK賽，場面熱鬧逗趣。

錣山部屋力士首次造訪屏東，在屏東縣政府安排下，昨起展開一系列文化觀光交流，行程涵蓋屏東各知名景點，今天則深入東港魚市場逛市場、看拍賣，近距離感受東港魚市的生猛。

東港區漁會今天一早在港邊吊起巨大黑鮪，再由壯碩的力士們或抱或扛，輪流感受重量。新奇畫面讓圍觀民眾驚呼連連。隨後台日代表個別猜重量，力士們猜測黑鮪重220公斤，台方代表立委徐富癸則猜228公斤，由漁會宣布答案為224公斤，大讚日方「第一次猜就上手」。

雙方接著進行「拖魚PK賽」，由力士御雷山代表與徐富癸對決，從魚市場靠港邊側拖向美食攤位，過程中加油聲此起彼落，最後由御雷山先行抵達，奪得冠軍徽章；完賽的力士們隨後獲得美食犒賞，品嚐鮮美黑鮪生魚片，一口接一口，紛紛大讚「歐伊西」。

力士峰刃幾叉丸接受媒體聯訪表示，黑鮪魚摸起來有點滑，也比想像中大上許多，顛覆他的想像。力士們這2天從北到南走訪屏東，到訪包含可可巧克力園區、萬金聖母聖殿、萬巒豬腳街、看海美術館，也到墾丁體驗一系列水上活動。峰刃幾叉丸說，行程豐富、收穫非常多，不過最喜歡的還是東港看黑鮪魚行程。

透過 Google News 追蹤中央社

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，黑鮪魚文化觀光季進到25年，很開心在此時邀請到日本大阪力士們。今天一早在東港魚市場，看3個力士扛黑鮪，就知道行船人辛苦，黑鮪之重連3個力士都抱不起來，可見漁民賺錢不容易。期待力士今年來之後開啟下一個25年，讓黑鮪魚文化觀光季開啟下一個里程碑。

結束東港魚市場參訪後，傳播處持續帶力士走訪東港東隆宮及王船文化館。縣府表示，期待透過體驗在地文化，讓日本力士對屏東留下深刻印象、促進雙方文化交流外，也為未來國際合作與觀光推廣奠定基礎。（編輯：李淑華）1140609

錣山部屋力士首次造訪屏東，在屏東縣政府安排下，8日起展開一系列文化與觀光交流，9日深入東港魚市場逛市場、看拍賣，近距離感受東港魚市的生猛。中央社記者黃郁菁攝 114年6月9日

錣山部屋力士造訪屏東，展開一系列文化觀光交流，9日現身東港魚市場，與民進黨立委徐富癸（左）比賽猜黑鮪重量。中央社記者黃郁菁攝 114年6月9日

錣山部屋力士造訪屏東，展開一系列文化觀光交流，9日現身東港魚市場，台日雙方進行「拖魚PK賽」，由力士御雷山（中）代表與民進黨立委徐富癸（左2）對決，最後由御雷山先行抵達，奪得冠軍徽章。中央社記者黃郁菁攝 114年6月9日