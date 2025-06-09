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黑鮪配額滿大豐收 東港區漁會盼重啟日本市場

2025/6/9 18:58（6/9 19:46 更新）
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屏東縣政府安排日本錣山部屋相撲力士9日深入東港魚市場逛市場、看拍賣，台日雙方也以趣味競賽較勁，力士們扛黑鮪、猜重量。中央社記者黃郁菁攝 114年6月9日
屏東縣政府安排日本錣山部屋相撲力士9日深入東港魚市場逛市場、看拍賣，台日雙方也以趣味競賽較勁，力士們扛黑鮪、猜重量。中央社記者黃郁菁攝 114年6月9日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）今年黑鮪捕撈量7日達國際配額2200公噸、8日停捕，漁船今天最後進港日，延續去年大豐收，屏東縣東港魚市場今年已交易6418尾，東港區漁會希望重啟日本市場。

東港漁會總幹事鄭鈺宸說，捕撈黑鮪漁船今天全要進港，進港後沒限制當天卸魚，可分好幾天，預估後續還有100多尾。

恰逢屏東縣政府安排日本錣山部屋相撲力士參訪魚市場，交流當地文化與美食，鄭鈺宸出席活動接受媒體聯訪表示，感謝縣府與屏東縣觀光協會安排接待，讓參訪行程順利圓滿。屏東黑鮪魚過去10年到20年間幾乎沒出口到日本，近年思考如何重新打開日本市場。

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鄭鈺宸說，交流是非常好的開始，今年初漁會有與日本加工廠簽合作備忘錄，前陣子廠方也到東港參觀，相信是很好的起點，透過結合觀光的交流活動，開啟未來更多國際合作可能。

日本力士們到訪讓東港魚市場一早就熱鬧滾滾，台日雙方以趣味競賽較勁，力士們扛黑鮪、猜重量，還以當地戲稱為「百萬名車」的拖魚車拖魚PK賽。力士也品嚐新鮮黑鮪生魚片，一口接一口頻讚「歐伊西」，對屏東美食留下好印象。（編輯：李明宗）1140609

#日本
#屏東縣政府
#東港區漁會
#鄭鈺宸
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