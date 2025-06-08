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開箱捷克公部門3 / 捷克交通部內北韓地毯與防空洞 保存冷戰共產歷史

2025/6/8 09:27（6/8 10:35 更新）
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捷克交通部的「地下防空洞」仍保留極權時期的遺跡，包括捷克斯洛伐克共產黨總統胡薩克的辦公桌，以及厚重鋼製文件櫃、冷戰通訊設備、軍用急救箱、防護面具和緊急照明設備等，見證那段緊張且戒備森嚴的歷史氛圍。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日
捷克交通部的「地下防空洞」仍保留極權時期的遺跡，包括捷克斯洛伐克共產黨總統胡薩克的辦公桌，以及厚重鋼製文件櫃、冷戰通訊設備、軍用急救箱、防護面具和緊急照明設備等，見證那段緊張且戒備森嚴的歷史氛圍。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日

捷克以豐富的歷史古蹟聞名，就連政府機關建築也充滿藝術與歷史底蘊。駐布拉格記者走訪5個部會：捷克外交部、文化部、交通部、貿工部與地方發展部，為台灣讀者開箱捷克公部門的樣貌，並探尋背後的故事。

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（中央社記者劉郁葶布拉格8日專電）捷克交通部集結技術發展、政治記憶與建築藝術，所在大樓曾是捷克斯洛伐克共產黨中央委員會總部。如今仍能在建築內看見北韓贈送的地毯，以及配備獨立電源的地下防空洞，保存冷戰時期的共產氛圍。

捷克交通部負責規劃和管理全國道路、鐵路、航空與水運系統，確保交通網絡的安全、效率與發展，在提升國內外連結性、促進物流運輸等方面，扮演關鍵角色。

捷克交通部與鐵路總局總部所在的建築，在1927年至1932年建造，由著名建築師恩格爾（Antonín Engel）設計，為當時全國大型的政府建築，內有847間房間，走廊總長達8公里。

開箱捷克公部門專題
一踏入捷克交通部宏偉的大廳，映入眼簾的是大理石地板與柱子。過去這裡曾被地毯與油氈覆蓋，如今恢復原貌，展現建築本身典雅莊重的氣質。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日
一踏入捷克交通部宏偉的大廳，映入眼簾的是大理石地板與柱子。過去這裡曾被地毯與油氈覆蓋，如今恢復原貌，展現建築本身典雅莊重的氣質。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日

一踏入交通部宏偉的大廳，映入眼簾的是大理石地板與柱子。過去這裡曾被地毯與油氈覆蓋，如今恢復原貌，展現建築本身典雅莊重的氣質。

這棟建築與捷克共產歷史緊密相連。從1960年到1989年，這裡是捷克斯洛伐克共產黨中央委員會總部。前捷克斯洛伐克共產黨總統胡薩克（Gustáv Husák）曾在此居住和工作，他的公寓保留至今。

主樓梯旁可見一座至今仍在運作的帕特諾斯特（Páternoster）古老電梯，當年由胡薩克下令加裝，因此至今官員仍稱它為「胡薩克電梯」。這種不停轉動、乘客可直接上下的電梯，在歐洲已屬罕見，增添懷舊風情。

捷克交通部主樓梯旁可見一座至今仍在運作的老電梯，這種不停轉動、乘客可直接上下的電梯，在歐洲已屬罕見，增添懷舊風情。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日
捷克交通部主樓梯旁可見一座至今仍在運作的老電梯，這種不停轉動、乘客可直接上下的電梯，在歐洲已屬罕見，增添懷舊風情。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日

「太陽沙龍」是交通部內的一個特色空間，得名自地面上鋪設的由北韓贈送、繪有太陽圖案的地毯，代表兩國共產政權在冷戰時期的文化與政治交流。

最特別的是，這座建築地下設有一座避難設施。此大型地下防空洞並非原始計畫，而是在第二次世界大戰前夕迅速興建的。1960年，共產政權下令擴建此地下防空洞，並根據冷戰時期的標準現代化升級，加入備用電力機房，以及類似簡易空調的獨立通風系統。

如今這個地底空間仍保留極權時期的遺跡，包括一張重達200公斤、曾屬於胡薩克的辦公桌，以及厚重鋼製文件櫃、冷戰通訊設備、軍用急救箱、防護面具和緊急照明設備等，見證那段緊張且戒備森嚴的歷史氛圍。

交通部大樓的獨特氛圍，吸引國內外劇組作為拍攝場地，包含知名電影「007首部曲：皇家夜總會」（Casino Royale）。當龐德抵達美國邁阿密，準備潛入展覽並刺殺一名反派角色時，實際上走進的是捷克交通部大樓。

其他電影如「第44個孩子」（Child 44）、「金錢與冷血」（Bony a klid 2），或是捷克電影「賭徒」（Hranari）、「荒野之地」（Zdivočelá země）也都在這裡拍攝過。

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此外，這棟大樓內還保存曾經相當先進的「空氣郵政」系統。當郵件被放入管筒，會藉壓縮空氣傳送，傳送速度可達每秒10公尺，讓信件在布拉格市區多棟建築間快速流通。

1932年至1933年間，布拉格郵政達到興盛時期，全市設置108個專用郵箱，這個由55公里鋼管組成的網絡每月運送數以萬計的郵件。（編輯：唐聲揚）1140608

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「太陽沙龍」是捷克交通部的特色空間，它得名自地面上鋪設的由北韓贈送、繪有太陽圖案的地毯，代表兩國共產黨在冷戰時期的文化與政治交流。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日
「太陽沙龍」是捷克交通部的特色空間，它得名自地面上鋪設的由北韓贈送、繪有太陽圖案的地毯，代表兩國共產黨在冷戰時期的文化與政治交流。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日
捷克交通部集結技術發展、政治記憶與建築藝術，所在大樓曾是捷克斯洛伐克共產黨中央委員會總部。如今仍能在建築內看見北韓贈送的地毯，以及配備獨立電源的地下防空洞，保存冷戰時期的共產氛圍。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日
捷克交通部集結技術發展、政治記憶與建築藝術，所在大樓曾是捷克斯洛伐克共產黨中央委員會總部。如今仍能在建築內看見北韓贈送的地毯，以及配備獨立電源的地下防空洞，保存冷戰時期的共產氛圍。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日
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