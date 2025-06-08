加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／高雄港「海安12號」演習 賴總統視導
首頁 / 國際
首頁 / 國際

開箱捷克公部門2 / 捷克文化部如藝文殿堂 設典雅畫廊、珍藏1.4萬冊古書

2025/6/8 09:25（6/8 10:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
捷克文化部位在布拉格小城區的諾斯蒂克宮（Nostitz Palace），建築外觀典雅，保有對稱立面、雕刻壁龕與貴族徽章。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日
捷克文化部位在布拉格小城區的諾斯蒂克宮（Nostitz Palace），建築外觀典雅，保有對稱立面、雕刻壁龕與貴族徽章。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日

捷克以豐富的歷史古蹟聞名，就連政府機關建築也充滿藝術與歷史底蘊。駐布拉格記者走訪5個部會：捷克外交部、文化部、交通部、貿工部與地方發展部，為台灣讀者開箱捷克公部門的樣貌，並探尋背後的故事。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉郁葶布拉格8日專電）捷克文化部肩負推動文化政策、扶植藝術創作、保存古蹟遺產等使命，文化部建築本身具體展現文化底蘊，從典雅的畫廊、螺旋樓梯、巴洛克風格圖書館，處處顯現捷克深厚的人文與美學素養。

捷克文化部（Ministry of Culture）位在布拉格小城區的諾斯蒂克宮（Nostitz Palace），這棟建築原是諾斯蒂克（Nostitz-Rieneck）家族的私人宅邸。16世紀中葉，諾斯蒂克家族遷居波希米亞，並委託義大利建築師設計這座早期巴洛克宮殿。18世紀初，宮殿擴建，加入皇帝雕像、老虎窗、洛可可風大門與寬階梯，處處展現貴族的品味與藝術追求。

開箱捷克公部門專題
捷克文化部內的巴洛克式風格圖書館是一大亮點，藏書約1.4萬冊，包含200多部珍貴手稿。圖書館內充滿巧思，保留原始的書架、裝飾欄桿，並展示17世紀初的地球儀與時鐘。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日
捷克文化部內的巴洛克式風格圖書館是一大亮點，藏書約1.4萬冊，包含200多部珍貴手稿。圖書館內充滿巧思，保留原始的書架、裝飾欄桿，並展示17世紀初的地球儀與時鐘。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日

1736年，諾斯蒂克家族建立著名的畫廊與藏書豐富的圖書館，讓這裡成為波希米亞貴族文化活動的重要場所。1996年，捷克文化部入駐諾斯蒂克宮，這座古老貴族宅邸從此成為國家文化治理機構。

為了讓這座歷史建築承載現代功能，文化部在1998年至2003年間重建，總耗資超過6億捷克克朗（約新台幣8.2億元），其中僅修復就耗資近1.5億捷克克朗，宮中的壁紙、錯綜複雜的天花板裝飾、門楣都被精心修復。

修復團隊在不破壞歷史風貌的前提下，安裝網路、冷暖氣與現代照明設備，並巧妙藏於木板後方，讓巴洛克美學與現代科技並存。

如今來到捷克文化部大門口，可見建築外觀仍保有對稱立面、雕刻壁龕與貴族徽章，體現當時貴族的權威與審美。內部則是融合巴洛克、洛可可藝術、古典主義風格，並保有哥德式、文藝復興元素，宛如歐洲建築史的一部活教材。

文化部內的空間多元，有舉辦活動的沙龍空間、接待外賓與召開會議的綠色大廳，以及辦頒獎典禮、研討會與新聞發布會的主廳。

巴洛克式風格圖書館是文化部一大亮點，藏書約1.4萬冊，包含200多部珍貴手稿。現存的藏書包含當時相當於一間房子價值的「新地圖集」（Atlas Novus）、哥白尼私人藏書、馬丁・路德（Martin Luther）的講道集，以及從17世紀土耳其戰爭中獲得的阿拉伯文祈禱書。

圖書館內充滿巧思，保留原始的書架、裝飾欄杆，以及展示17世紀初的地球儀與時鐘。最特別的是，內部還有「秘密入口」，過去是通往圖書館管理員的住處，以及另一扇隱密的門，那是諾斯蒂克家族成員的秘密通道。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文化部內還有座畫廊，打破傳統分類的方式展出藝術作品，尊重主題與作者的可變性，讓觀者感受藝術的整體氛圍。「聖母升天教堂」位在宮殿內廊的中心，增強這座前貴族宅邸的精神。

哥德式與文藝復興風格的地下大廳原為馬廄，如今搖身一變為展覽、音樂會與研討會場地，是文化資產再利用的典範。從貴族私宅到國家文化政策機構，諾斯蒂克宮見證捷克藝文數世紀的變遷。（編輯：陳慧萍／韋樞）1140608

#義大利
捷克文化部內有座典雅畫廊，打破傳統分類方式展出藝術作品，尊重主題和作者的可變性，讓觀者感受藝術整體氛圍。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日
捷克文化部內有座典雅畫廊，打破傳統分類方式展出藝術作品，尊重主題和作者的可變性，讓觀者感受藝術整體氛圍。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日
捷克文化部展現捷克深厚的人文與美學素養。圖為捷克文化部部長辦公室的螺旋階梯。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日
捷克文化部展現捷克深厚的人文與美學素養。圖為捷克文化部部長辦公室的螺旋階梯。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日
捷克文化部主廳曾是舉辦音樂會與戲劇表演的場所，如今成為舉辦藝術家頒獎典禮、研討會和記者會的地方。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日
捷克文化部主廳曾是舉辦音樂會與戲劇表演的場所，如今成為舉辦藝術家頒獎典禮、研討會和記者會的地方。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月8日
延伸閱讀
約旦浮雕、烏克蘭戰車碎片 捷克總統珍藏禮物大公開開箱捷克總統府 揭開歷史與權力殿堂面紗世上少見工作 耶誕「點燈人」照亮捷克查理大橋比利時皇室平易近人 開放著名溫室花園招待記者
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
開箱捷克公部門3 / 捷克交通部內北韓地毯與防空洞 保存冷戰共產歷史
14
更多編輯台推薦新聞：