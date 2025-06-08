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中共評許其亮：始終與黨中央高度一致 耐大風浪考驗

2025/6/8 20:20
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（中央社台北8日電）已故前中共中央軍委副主席許其亮告別式今天在北京舉行，官方發布的許其亮生平對其評價頗高，包括「始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致」、「經受住了各種大風大浪的考驗」，退休後更「堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」等。

從許其亮2日逝世到今天告別式，外界仍流傳一些關於其死因的揣測，至今並未完全平息。

根據中共官方發布的「許其亮同志生平」，除了提到許其亮在共軍部隊的多年經歷外，更對他在2012年11月習近平就任中共總書記及中央軍委主席後，擔任中共中央政治局委員兼中央軍委副主席10年間的工作著墨甚多。

生平內文提到，許其亮2012年11月升任政治局委員兼中央軍委副主席，並在2013年3月接任中國國家軍委副主席後，「堅決擁護和全面貫徹軍委主席負責制」，在習近平領導下做了「許多卓有成效的工作」。包括組織籌備「古田全軍政治工作會議，狠抓政治建軍和政治整訓工作，堅定不移推進正風肅紀反腐，大力糾治和平積弊」。

內文指出，許其亮擔任「中央軍委深化國防和軍隊改革領導小組」常務副組長期間，組織指導軍隊領導指揮體制改革、軍隊規模結構和力量編成改革、軍事政策制度改革，籌劃開展戰區聯合作戰指揮體系專項建設試點，推動實現軍隊組織形態「革命性重塑」。

生平內文說，許其亮2017年10月續任政治局委員及軍委副主席後，協助習近平主席負責軍委日常工作，「全面準確領會黨中央決策意圖」，適應國家安全形勢新變化深入推進軍事鬥爭準備，參與組織修訂「新時代軍事戰略方針」，深化戰爭籌劃和建設規劃，推動構建新的軍事戰略體系和布局。

內文指出，許其亮當時「堅定靈活」組織共軍各方向、各領域軍事鬥爭行動，指導部隊有效遂行海上維權、反恐維穩、搶險救災、抗擊疫情、維和護航等重大任務，「有效維護了國家主權、安全、發展利益」。

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生平內文提到，許其亮2023年3月從領導職位上退休後「堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導」，繼續關心黨和國家事業發展，關心國防和軍隊建設，「堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」。

內文強調，許其亮「始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致」，且深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，自覺增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹「軍委主席負責制」，以堅定政治立場和高度政治敏銳性，「經受住了各種大風大浪的考驗」。（編輯：邱國強）1140608

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