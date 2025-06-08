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「亞洲貓王」唐嘉鴻奪體操亞錦賽生涯首金 台灣賽史第4面
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台中暖心司機凌晨起床準時發車 幫提重物代投幣

2025/6/8 15:29（6/8 15:41 更新）
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台中市公車駕駛黃冠瑋（圖）每天凌晨3時起床，12年來準時發出上午5時5分的第一班公車，乘客們相當肯定黃冠瑋，讓人印象最深的不只是笑容與耐心，還有那顆樂於助人的心。（中市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月8日
台中市公車駕駛黃冠瑋（圖）每天凌晨3時起床，12年來準時發出上午5時5分的第一班公車，乘客們相當肯定黃冠瑋，讓人印象最深的不只是笑容與耐心，還有那顆樂於助人的心。（中市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月8日
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市161路公車駕駛黃冠瑋，每天凌晨3時起床，12年來準時發出上午5時5分的第一班公車，也主動幫長者提重物上車、自掏腰包幫餘額不足旅客投幣，是乘客按讚的暖心駕駛。

台中市交通局今天發布新聞稿，黃冠瑋每天下午5時上床睡覺，凌晨3時起床，連媽媽都問他這麼早睡，不吃晚餐會不會餓。黃冠瑋過著「逆時差」生活，只為準時發出上午5時5分第一班公車。

和欣客運駕駛黃冠瑋說，剛開始不習慣，朋友約吃晚餐無法赴約，為讓自己精神飽滿、安全駕駛，生理時鐘訓練得如軍人一般精準，過著有如「逆時差」的生活不以為苦。

黃冠瑋還有張明星臉外型，笑起來像就像鎮瀾宮董事長顏清標。乘客們肯定黃冠瑋，讓人印象最深的不只是笑容與耐心，還有那顆樂於助人的心。

黃冠瑋說，個性喜歡幫助別人，行經醫院站點時，若見長者提重物，會主動幫提上車、安頓座位；也曾遇乘客交通卡餘額不足，他自掏腰包代投，乘客隔幾天來還錢，他說，「如果真的想還，就捐給超商零錢捐款箱，還能幫助更多人」。

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和欣客運台中區主任吳志華指出，公司對駕駛教育訓練，要求安全、準時，因遲到不只駕駛的事，影響的是全車乘客，使命感是公車駕駛的天職，更是守護市民每日通勤通學的光榮任務。

交通局長葉昭甫表示，公車駕駛發揮職人精神，是大眾運輸無名英雄，台中去年高達8200萬人次搭公車，平均每天有22萬多人以公車為交通工具，駕駛一句「您好」，乘客說聲「謝謝」，熱誠中有體貼，是台中城市進步的動力。（編輯：吳素柔）1140608

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